Bývalý spolupracovník amerických tajných služeb Snowden chce získat ruské občanství

Původní povolení k pobytu v Rusku mu vypršelo v dubnu, kvůli pandemii bylo prodlouženo do června. Rusko mu následně povolilo pobývat na svém území po neomezenou dobu, bez nutnosti žádat o další prodloužení.



Snowden býval spolupracovníkem americké Národní agentury pro bezpečnost (NSA), ale v roce 2013 zveřejnil utajované informace o využívání telefonních záznamů amerických občanů tajnými službami. Je obviněn ze špionáže a krádeže a v USA mu hrozí 20letý trest vězení. Rusko mu po útěku z USA udělilo azyl.

„Po letech odloučení od rodičů nehodláme být s manželkou odloučeni od syna. Proto v této době pandemie a zavřených hranic žádáme o možnost dvojího amerického a ruského občanství,“ napsal ke své žádosti na twitteru.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e