Tragédie, která otřásla Srbskem. Bývalý ministr za pád přístřešku stane před soudem

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  7:47aktualizováno  7:47
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Bývalý srbský ministr dopravy Goran Vesić nakonec stane před soudem kvůli zřícení přístřešku na nádraží v Novém Sadu, kde zemřelo 16 lidí. V pondělí to potvrdil odvolací soud.

Zprávy z dráhy

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Incident vyvolal v zemi silné protesty, které dávaly do souvislosti zřícení stavby na nedávno renovovaném nádraží a korupci ve veřejných zakázkách.

Odvolací soud vyhověl státnímu zastupitelství a potvrdil obžalobu bývalého ministra dopravy a dalších pěti lidí. Zvrátil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu, který naopak obžalobu smetl ze stolu, protože ji považoval za nedostatečně podloženou. Podle AFP je rozhodnutí odvolacího soudu konečné a otevírá cestu k zahájení procesu.

V úterý potvrzená obžaloba se týká závažného zločinu proti bezpečnosti. Vesić však čelí také obvinění z korupce v jiném procesu. Věc také vyšetřovaly unijní úřady, protože na renovaci nádraží byly využity fondy EU.

Tragická nehoda na nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024 se pro odpůrce srbského prezidenta Aleksandra Vučiče stala symbolem korupce. Kritici vládě také vyčítají, že užívá násilí proti svým politickým oponentům a potlačuje svobodu médií. Představitelé země tato obvinění popírají.

Osm mrtvých si vyžádalo zhroucení přístřešku na nádraží ve městě Novi Sad na severu Srbska. (1. listopadu 2024)
Osm mrtvých si vyžádalo zhroucení přístřešku na nádraží ve městě Novi Sad na severu Srbska. (1. listopadu 2024)
Srbsko zvítězí. Transparenty s heslem obvykle střeží dobře stavění mladíci.
Na snímku centrum Bělehradu.
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