Tragédie, která otřásla Srbskem. Bývalý ministr za pád přístřešku stane před soudem

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Incident vyvolal v zemi silné protesty, které dávaly do souvislosti zřícení stavby na nedávno renovovaném nádraží a korupci ve veřejných zakázkách.
Odvolací soud vyhověl státnímu zastupitelství a potvrdil obžalobu bývalého ministra dopravy a dalších pěti lidí. Zvrátil tak rozhodnutí prvoinstančního soudu, který naopak obžalobu smetl ze stolu, protože ji považoval za nedostatečně podloženou. Podle AFP je rozhodnutí odvolacího soudu konečné a otevírá cestu k zahájení procesu.
V úterý potvrzená obžaloba se týká závažného zločinu proti bezpečnosti. Vesić však čelí také obvinění z korupce v jiném procesu. Věc také vyšetřovaly unijní úřady, protože na renovaci nádraží byly využity fondy EU.
Tragická nehoda na nádraží v Novém Sadu v listopadu 2024 se pro odpůrce srbského prezidenta Aleksandra Vučiče stala symbolem korupce. Kritici vládě také vyčítají, že užívá násilí proti svým politickým oponentům a potlačuje svobodu médií. Představitelé země tato obvinění popírají.