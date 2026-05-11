Bývalého thajského premiéra propustili z vězení. Musí nosit elektronický náramek

Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra byl v pondělí propuštěn z vězení v Bangkoku. Šestasedmdesátiletý miliardář, který zbohatl díky podnikání v telekomunikačním průmyslu, si od loňského září odpykával roční trest za korupci. Během čtyřměsíční zkušební doby bude muset nosit elektronický náramek.
Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra se po 15 letech v exilu vrátil do...

Bývalý thajský premiér Tchaksin Šinavatra se po 15 letech v exilu vrátil do země, aby nastoupil trest osmi let vězení za zneužití moci. (22. srpna 2023) | foto: Reuters

Rodina Šinavatrových dominovala prostřednictvím Strany Thajců a jejích předchůdců thajské politice téměř dvě desetiletí. Díky silné podpoře na venkově byla dlouhou dobu hlavním protivníkem elit spojených s armádou a monarchií, které její populistickou politiku považovaly za hrozbu pro tradiční společenský řád, uvádí agentura AFP.

Šinavatra byl premiérem v letech 2001 až 2006, než byl svržen vojenským převratem a odešel na zhruba deset let do exilu. Jeho mladší sestra Jinglak Šinavatrová zastávala funkci premiérky v letech 2011 až 2014, i ona ale byla odstavena od moci armádou.

Jeho dcera Petongtán Šinavatrová byla v srpnu 2025 po roce ve funkci sesazena rozhodnutím ústavního soudu.

Strana Thajců zaznamenala v únorových parlamentních volbách svůj nejhorší výsledek, když skončila až třetí, což vyvolalo otázky o budoucnosti politické dynastie Šinavatrových.

