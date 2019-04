‚Krutý žert.‘ Bývalý trestanec se vydával za pohřešovaného chlapce, hrozí mu osm let vězení

Washington Bývalého trestance Briana Riniho, který předstíral, že je roky pohřešovaným chlapcem, americké úřady obvinily z křivé výpovědi. Informovala o tom agentura AP. Americká média ve čtvrtek informovala, že policie ověřuje totožnost chlapce, který tvrdí, že je Timmothy Pitzen. Ten zmizel v roce 2011. Testy DNA však následně potvrdily, že ze strany Riniho šlo o krutý žert. Nyní mu hrozí až osm let ve vězení.

Riniho našli ve středu na ulici ve městě Newport ve státě Kentucky. Před policisty se tento 23letý muž vydával za 14letého Timmothyho Pitzena ze státu Illinois, který zmizel jako šestiletý v roce 2011. Tvrdil, že se mu podařilo uprchnout ze zajetí dvou bělochů, kteří jej drželi v jednom motelu ve státě Ohio.

Po testech DNA se ale zjistilo, že muž není tím, kým tvrdí. Bývalý trestanec Rini, kterého z vězení propustili před méně než měsícem, přiznal, že zhlédl dokument o zmizelém chlapci a tím, že se za něj vydával, se chtěl dostat pryč od vlastní rodiny.

Je to zničující, sdělila rodina

Obvinění z křivé výpovědi, za kterou Rinimu hrozí až osmiletý trest odnětí svobody, by mělo podle prokurátora Benjamina Glassmana upozornit na to, jaké mohou falešné výpovědi napáchat škody. „Není správné něco takového dělat kvůli škodě, kterou to způsobí, kvůli bolesti rodiny pohřešovaného chlapce,“ řekl Glassman.

Riniho smyšlený příběh vyvolal falešné naděje u rodiny Timmothyho Pitzena. „Je to zničující. Je to jako ten den prožívat pořád dokola,“ řekla s odkazem na den zmizení šestiletého chlapce jeho teta Kara Jacobsová.

Šestiletého Timmothyho vyzvedla jedno ráno v květnu 2011 jeho matka Amy Fry-Pitzenová ze školy na předměstí Chicaga, aniž o tom dala vědět zbytku rodiny. O dva dny později byla nalezena mrtvá v hotelu, kde si přeřezala tepny. Chlapec u ní nebyl, ale Fry-Pitzenová zanechala v pokoji vzkaz, že Timmothy je v bezpečí u lidí, kteří na něj dají pozor. „Nikdy ho nenajdete,“ tvrdila.