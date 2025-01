Spása z nebes. Los Angeles hasí stroje, které pomáhaly i v Českém Švýcarsku

Mrtví už se počítají na desítky, škody půjdou do miliard dolarů a největší lesní požáry v historii Los Angeles se stále nedaří dostat pod kontrolu. A situace mohla být mnohem horší, kdyby nebe nad jedním ze symbolů Ameriky pravidelně neprotínaly letouny CL-415. Nejen pro letecké nadšence je jejich pozorování v akci zážitkem.

Unikátní a nepostradatelné jsou kvůli své schopnosti za letu naplnit vodou nádrže o objemu 6 137 litrů. Není to však nic jednoduchého a piloti musí podstoupit speciální výcvik. V rychlosti asi 160 kilometrů za hodinu se přiblíží k vodní ploše, jež musí mít alespoň 410 metrů na délku, na celý manévr pak stroj potřebuje asi 1 300 metrů. Po letmém doteku pomocí speciálního zařízení během dvanácti sekund naplní všechny nádrže a může opět letět k cíli.

K místu požáru může uhánět rychlostí přes 350 kilometrů za hodinu, vodu shazuje z výšky 30 až 45 metrů nad terénem. Pilot má dvě možnosti: vodu lze vypustit najednou, nebo postupně při cílení na specifický typ požáru. Vodu umí technici do letounu při prvním vzletu dostat i pomocí čerpadel, často se do ní rovněž přidávají speciální zpomalovače hoření.

Srážka s dronem

Rodištěm dnes již legendárního dvoumotorového stroje je, jak už název napovídá, Kanada. Poprvé vzlétl v prosinci 1993, vycházel z předchozího typu CL-215. Dosud společnosti Canadair, Bombardier Aerospace a De Havilland Canada vyrobily asi stovku těchto letounů, provozují je záchranné složky ve dvanácti státech, nejvíce jich má v letce právě Kanada. Ve výrobě byl do roku 2015, od roku 2022 jej nahradila modernizovaná verze DHC-515.

Schéma letounu Canadair CL-415

Hasiči v Los Angeles mají dlouhodobě k dispozici dva kusy CL-415, které místním úřadům na roční bázi už třicet let pronajímá kanadská vláda. A letka se, alespoň na přechodný čas, zřejmě dočká přírůstku. Ve středu by měly do Los Angeles dorazit další dva letouny, Kanada živly zbídačenému městu poskytne i dva piloty, kopiloty a techniky.

Jeden z aktuálně nasazených letounů naneštěstí pro místní celý víkend nelétal, v pátek se podle webu televizní stanice CNN srazil s dronem. „Letoun po srážce s dronem musel přistát, na křídle měl po incidentu díru o rozměrech šest na patnáct centimetrů,“ uvedl mluvčí hasičů Erik Scott. Kvůli incidentu musely úřady dočasně uzemnit všechny stroje záchranářů, do terénu mohly až po zběžném vyšetření incidentu.

CL-415 a České Švýcarsko Stroje Canadair CL-415 hrály velkou roli i při hašení požáru v Českém Švýcarsku v červenci 2022. Na českém nebi operovaly dva letouny z Itálie, první hašení provedly 28. července, nejbližší vhodnou vodní plochou bylo jezero Milada dlouhé přes tři kilometry. Nabírání vody zde pravidelně sledovaly stovky lidí, k jezeru se letouny vracely v intervalech asi dvaceti minut, vodu shazovaly na nepřístupné plochy Českého Švýcarska, na kterých hrozil vznik dalších ohnisek požáru.

„Letecké hašení požáru je asi nejefektivnějším nástrojem, který máme. Pokud o jeden ze strojů přijdeme, logicky se likvidace požáru zpomalí. Výsledkem je větší ztráta na majetku a potenciální ohrožení obyvatel,“ vysvětluje Akil Davis, šéf kanceláře FBI v Los Angeles. Policie po pachateli stále pátrá, hrozí mu vězení. Poškozený letoun by se měl do vzduchu po opravách vrátit už během pondělí.

Početná letka v Los Angeles

Kalifornská letka má k dispozici celkem šedesát letounů a helikoptér. Právě helikoptéry jsou vhodné na hašení menších cílů, podobně jako CL-415 mohou nabírat vodu do podvěšeného rezervoáru, zapovězena jim však oproti kanadskému stroji je slaná voda z oceánu, píše list The Washington Post. S požárem v Los Angeles bojuje rovněž čtyřmotorový letoun C-130 Hercules a kompaktní Grumman S-2T, oba však po shození vody musí zpět na letiště. Do operace se zapojily i některé proudové stroje.

Počet mrtvých mezitím stále stoupá, podle posledních údajů z neděle zemřelo nejméně 24 lidí. Dvanáct pohřešovaných je hlášeno u oblasti zasažené požárem Eaton a čtyři lidé jsou nezvěstní v oblasti požáru Palisades, uvedl šerif Robert Luna. Hasičům se v neděli přes velké úsilí nepodařilo požár v Pacific Palisades zastavit. Vzhledem k očekávanému znovu zesílenému větru se úřady navíc obávají, že v příštích dnech by se požáry mohly dále rozšířit.

Rozsah požárů v Los Angeles k 13. lednu

Národní meteorologická služba vydala s platností do středy varování před podmínkami velmi příznivými pro šíření požárů se setrvalými větry o rychlosti 80 kilometrů za hodinu. V nárazech v horách mohou dosáhnout i přes 110 kilometrů za hodinu. Nejnebezpečnějším dnem bude úterý, řekl podle AP meteorolog Rich Thompson. Kalifornský guvernér Gavin Newsom v rozhovoru s televizí CNN uvedl, že by mohlo trvat šest až devět měsíců, než budou v Los Angeles odklizeny sutiny po požárech.