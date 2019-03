Nová prezidentka Čaputová by znovu jmenovala Fica premiérem, ne však ústavním soudcem

Praha/Bratislava Budoucí slovenská prezidentka Zuzana Čaputová by jmenovala Roberta Fica premiérem, pokud by jeho vláda po příštích volbách měla v parlamentu většinu. Ústavním soudcem ho ale nejmenuje. Chce se mimo jiné zasadit o očištění justice, omezení politických tlaků a obnovení důvěry ve veřejnou správu a politiku. Řekla to v neděli v Bratislavě v rozhovoru pro Českou televizi.

Šéfa nejsilnější vládní strany Směr-sociální demokracie Fica by Čaputová jmenovala opět předsedou vlády, pokud by vyhrál příští volby. „Jestliže by dokázal mít většinu v parlamentu, respektovala bych vůli voličů,“ uvedla Čaputová. Ústavním soudcem ale Fica nejmenuje, neboť „důležitým atributem výkonu této funkce je nestrannost a nezávislost“.



Fico loni odstoupil z funkce předsedy vlády kvůli politické krizi po vraždě novináře Jána Kuciaka, jejíž vyšetřování ukázalo na propojení kontroverzních podnikatelů s expremiérovými spolupracovníky. Právě v době této krize se Čaputová rozhodla podle svých slov vstoupit do politiky a zasadit se o systémové změny.

Čaputová uvedla, že chce jako prezidentka vést i se svými odpůrci a názorovými oponenty věcnou debatu. „Budu velmi ráda, jestli budeme schopni se odosobnit od možná osobních výhrad,“ uvedla. Chce prosadit konstruktivní a „pokojnější styl komunikace než strašení, hrozby a zvyšování hlasu“.

Fico a jeho Směr-SD ve volbách podporovali jejího protikandidáta, místopředsedu Evropské komise Maroše Šefčoviče. Toho doporučil také český prezident Miloš Zeman. Podle Čaputové to neovlivní její vztah se Zemanem, kterého respektuje jako legitimně zvoleného prezidenta v Česku. Uvedla ale také, že si neumí představit, že by podobně podpořila některého z prezidentských kandidátů v sousední zemi. „Záleželo by na charakteru zásahu nebo vyjádření. Je to vnitrostátní věc jiné země,“ uvedla.

Čaputová zopakovala, že její první zahraniční cesta povede do Česka, kam jezdila pravidelně i na dovolenou. Prozradila, že mezi její oblíbená místa patří splav na Vltavě v Českém Krumlově. Prezidentského úřadu se Čaputová ujme 15. června, do té doby ji čeká výběr poradců i neformální schůzky s představiteli veřejné moci. V diplomacii chce navázat na zahraniční politiku dosavadního prezidenta Andreje Kisky, který ji v kampani podpořil.