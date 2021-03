Slovenská prezidentka Čaputová přijala demisi Igora Matoviče. Ten požádal o odpuštění svých chyb

BRATISLAVA Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v úterý přijala demisi premiéra Igora Matoviče a pověřila dosavadního ministra financí Eduarda Hegera sestavením nové vlády. Vytvoří ji stávající čtyřčlenná koalice, která vznikla po parlamentních volbách konaných v únoru 2020.

Výměna Matoviče je výsledkem téměř měsíc trvající vládní krize, při které rezignaci ministerského předsedy požadovala část koalice. Matovič po podání demise veřejně požádal o odpuštění všech chyb, které za rok ve funkci předsedy vlády udělal.

Matovič i ministři jeho kabinetu zůstanou v úřadu do jmenování Hegerovy vlády. V ní by měla pokračovat většina dosavadních ministrů. Matovič se má stát ministrem financí, výměna se očekává na postech ministrů zdravotnictví a sociálních věcí. Do vlády se vrátí také někteří ministři, kteří během koaliční krize podali demisi.

Původně bylo plánováno, že k přijetí Matovičovy demise a následnému pověření Hegera sestavením vlády dojde dříve během dne, ale termín byl nakonec přeložen na odpoledne. Matovičův kabinet na své mimořádné schůzi ještě kolem poledne schválil usnesení k demisi. Podle slovenské ústavy platí, že když demisi podá předseda vlády, učiní stejný krok kabinet jako celek.

Pověření k sestavení vlády od hlavy státu je na Slovensku spíše tradice, která nemá oporu v ústavě. Heger se stane premiérem až poté, co ho Čaputová do této funkce jmenuje. Nová vláda pak bude muset získat důvěru sněmovny, ve které mají vládní strany ústavní většinu.