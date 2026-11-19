„Některé části můžeme uvést do provozu za měsíc či dva. Se zbytkem uvidíme,“ řekl Chusnullin. Harmonogram by podle něj měl být znám do týdne. „Nyní zvažujeme různé varianty v závislosti na zvoleném přístupu k obnově,“ dodal.
Na Krymu jsou dostatečné zásoby potravin, pohonných hmot a léků, ujišťují podle agentury TASS ruské úřady. Přesvědčují tak obyvatelstvo, že není nutné horečně nakupovat. Od pátku mají osobní dopravu mezi Krymem a Ruskem zajišťovat trajekty, které budou zdarma.
O novém útoku na most v noci na čtvrtek nejdříve informoval šéf úřadů na Rusy okupovaném Krymu Sergej Aksjonov. „Všechny příslušné složky jsou na místě,“ napsal na Telegramu. Ministerstvo dopravy v Moskvě později uvedlo, že provoz vlaků po Krymském mostě je „dočasně přerušen“ a že odborníci vyhodnocují škody. Žádní zranění hlášeni nejsou.
„Ukrajinské ozbrojené síly blahopřejí lisabonskému Mostu Vasca da Gamy k titulu nejdelšího mostu v Evropě!“ uvedl ukrajinský generální štáb na svém účtu na Telegramu. Jde o narážku na to, že se svými 19 kilometry byl dosud nejdelším evropským mostem ten přes Kerčský průliv.
Ukrajina zaútočila na důležitou dopravní stavbu už několikrát, naposledy v noci na úterý a předtím i v pondělí. Po úterním raketovém útoku se zřítila do moře jedna ze silničních částí mostu. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského byl útok výsledkem několikatýdenní operace a odvetou za opakované ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu.
Pro Ukrajinu je Krymský most symbolem ruské protiprávní anexe Krymského poloostrova a Kyjev ho označuje za nelegální stavbu.
Nejnovější útok přišel jen několik hodin před setkáním ruského prezidenta Vladimira Putina s jeho protějšky z USA a Číny Donaldem Trumpem a Si Ťin-pchingem, s nimiž chtěl hovořit mimo jiné právě o téměř pět let trvající ruské válce na Ukrajině. Trump v posledních týdnech opět vyzývá k ukončení konfliktu, Moskva však stále neslevila z územních požadavků odmítaných Kyjevem, který se snaží vylepšit vyjednávací pozici například právě údery na ruskou infrastrukturu.
Ukrajina útočí na Krymský most opakovaně od počátku invaze. Jeden z největších úderů přišel už v říjnu 2022, kdy mohutná exploze nákladního vozu naloženého výbušninou způsobila propad vozovky a rozsáhlý požár železničních cisteren. V červenci 2023 poškodil most pomocí dvou dálkově naváděných námořních dronů další útok, k němuž se rovněž přihlásil Kyjev.
Rusko se snaží útokům na most předcházet například tím, že posílilo protivzdušnou obranu v okolí a vybudovalo podmořské zábrany proti dronům v podobě sítí i bariér z potopených lodí.