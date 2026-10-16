„Energetici dělají vše pro to, aby byla dodávka elektřiny obnovena co nejdříve,“ ujistilo ministerstvo energetiky.
Ukrenergo přislíbilo, že se pustí do vyhodnocení a nápravy škod, jakmile bude odvolán letecký poplach. „Pokud máte v tuto chvíli elektřinu, šetřete s ní prosím co nejvíce a omezte používání spotřebičů s vysokým odběrem. Snížení zátěže pomůže předejít dalším neplánovaným výpadkům a umožní rychlejší obnovení stabilních dodávek elektřiny pro všechny odběratele,“ nabádala společnost.
Bez proudu a vody se v důsledku ruského útoku dnes ocitli obyvatelé Lucku na západě Ukrajiny. O den dříve nepřítel zasáhl všechny kyjevské teplárny a elektrárny.
„Rusko nikdy předtím tak okázale neprojevilo takovou neúctu ke Spojeným státům,“ komentoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ruské útoky na ukrajinskou energetiku během energetického příměří, vyhlášeného americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Na Ukrajině se podle Zelenského bez proudu ocitlo nejméně 600 000 lidí.
Ruský útok zasáhl také Záporoží, kde vypukl požár v soukromém podniku. Útok se naštěstí obešel bez obětí a raněných, informoval náčelník oblastní správy Mychajlo Semikin.
Rusko útočilo na přístavní zařízení v Oděské oblasti, zasáhlo i nákladní loď
Rusko v noci zaútočilo na přístavní zařízení v ukrajinské Oděské oblasti a zasáhlo i nákladní loď plující do Oděsy. Ruské ministerstvo obrany na síti Telegram uvedlo, že cíle byly vojenské, případně měly vojenské využití. Během noci útočila i Ukrajina, která od února 2022 čelí ruské invazi. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zachytilo a zničilo 644 ukrajinských dronů.
Zasažená loď mířící do Oděsy měla podle Moskvy na palubě vojenský náklad. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho síly udeřily i na logistické středisko v Teplodaru západně od Oděsy, kde se skladoval vojenský materiál a také zboží s dvojím využitím, tedy civilním i vojenským.
Součástí bojů jsou pravidelné útoky bezpilotních letounů. Podle Ruska vyslala Ukrajina během noci 644 dronů, které ruská protivzdušná obrana sestřelila mimo jiné nad Brjanskou, Volgogradskou, Vladimirskou či Rostovskou oblastí, nad Krasnodarským krajem, Krymem, Tatarstánem nebo nad vodami Černého moře.
Agentura Reuters s odvoláním na gubernátora ruské Vladimirské oblasti Alexandra Avdějeva napsala, že obrana v jeho regionu odrazila ukrajinský úder na teplárenské zařízení.
Kyjev i Moskva tvrdí, že se ve svých vzdušných útocích zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou