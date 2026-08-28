Agentura Reuters uvedla, že vrtulníky zapojené do záchranných operací v nepálské oblasti Rasuva přestaly létat a lidé utíkají do kopců.
Podle poslední bilance si povodeň vyžádala 469 obětí v Nepálu, nejméně tři oběti oznámila také Čína. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí. Ve čtvrtek úřady uváděly, že v Nepálu je dál pohřešováno 910 a v Číně 558 osob.
Kvůli riziku protržení hráze, která vznikla z trosek sesunutého ledovce a horniny, a také kvůli hrozbě potenciálních sekundárních katastrof, jako jsou sesuvy půdy a laviny, byl prozatím všechen čínský záchranný personál a vozidla odsunut do bezpečné oblasti, informovala CCTV.
Objem vody v nově vzniklém jezeře přesáhl 2,5 milionu kubických metrů, což je nárůst oproti odhadovaným 1,5 až dvěma milionům kubických metrů, které ve čtvrtek zaznamenal osmičlenný čínský tým inženýrů vyslaný k monitorování místa. Inženýři měli provést letecké průzkumy a 3D modelování přehradního jezera.
Práci jim ale komplikuje obtížný přístup na místo. „Poté, co se v důsledku zřícení ledovce vytvořilo jezero, objevilo se podél jeho břehů mnoho izolovaných a strmých útesů,“ řekl ve čtvrtek večer CCTV inženýr Čchen Chan-siao.
Jeho tým měl v plánu vykopat odvodňovací kanál v nejnižším bodě vzniklé přehrady. Šířka a hloubka tohoto kanálu měly být založeny na propočteném modelu podle toho, jak rychle bude voda proudit a jak rychle se jezero naplní. Údaje z průzkumu týmu ukázaly, že jezero je dlouhé asi 150 metrů a hluboké 40 až 50 metrů.
Čína ve čtvrtek varovala, že by do jezera měly v příštích třech dnech přitéct tři miliony kubických metrů vody, což odpovídá objemu přibližně 1200 olympijských bazénů.
Vznik přehradního jezera zachytily letecké záběry pořízené čínským záchranným týmem, které odvysílaly státní televizní stanice CGTN. Bylo na nich vidět, jak se v nádrži bez viditelného odtoku hromadí velké množství hnědé vody, která již zaplavila keře a stromy, a zdálo se, že tlačí na bariéru z trosek a kamenů.