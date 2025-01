Jeden rok 1933 stačil. Lídr CDU Merz přirovnal AfD k nacistům, ta roste

„1933 stačil Německu jednou“, řekl Merz na volebním shromážděním v Brilonu v Severním Porýní-Vestfálsku s jasnou narážkou na rok, kdy se nacistický vůdce Adolf Hitler stal německým kancléřem.

„Víra, že můžeme pravicové populisty učinit (politicky) přijatelnými, přivést k rozumu, přimět je k odpovědnému spoluvládnutí se již v německých dějinách ukázala jako velká chyba,“ zdůraznil lídr CDU/CSU.

Poukázal na „fatální situaci“ v sousedním Rakousku, kde probíhají jednání o uzavření koaliční vlády lidovců se Svobodnými (FPÖ), rakouskou obdobou AfD.

„Pod mým vedením nedojde k žádné spolupráci s AfD. Neudělám to,“ řekl Merz. „Strana, která je zcela jistě krajně pravicová, která chce vystoupit z NATO a z eurozóny, není pro Německo alternativou, ale sestupem dolů. A toho už máme dost.“

Vzájemná obviňování z levičáctví

Podle deníku Die Welt v podstatě Merz zopakoval své dřívější výtky proti AfD. CDU/CSU se podle listu nedaří najít proti vzestupu strany účinnou strategii. Místopředseda parlamentní frakce CDU/CSU Jens Spahn připustil, že argumentování nacismem AfD se okoukalo.

„Musíme voličům jasně říci: pokud budete volit AfD, skončíte s rudo-zelenými, posílíte levicové síly v zemi. Protože s AfD žádná strana nevytvoří koalici, a to bez ohledu to, jakým způsobem dopadnou volby,“ uvedl Spahn s odkazem na červeno-zelenou vládní koalici sociálních demokratů (SPD) a Zelených.

AfD zvedla hozenou rukavici a CDU/CSU momentálně pojímá jako svého hlavního protivníka. Přičemž ji vykresluje jako svého druhu levicovou stranu. Spolupředsedkyně a nejvýraznější tvář AfD Alice Weidelová konzervativní stranu osočila, že její vlády ve spolkových zemích a Berlíně umožňují „queer woke šílenství“, nebrání „nožové kriminalitě“ a v Sasku a Durynsku se paktují s „komunisty“ neboli krajně levicovou stranou Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW).

Hrozí těžké skládání koalice

Politici CDU nadále tančí kolem otázky, jakým způsobem by hodlali řešit situaci, kdy jejich strana nebude mít po volbách dost hlasů na uzavření dvoustranné koalice. Podle průzkumů je to velmi pravděpodobný vývoj. CDU klesá podpora, podle posledních průzkumů klesla pod 30 procent; AfD se už někdy pohybuje nad 20 procenty.

CDU/CSU ideově nejbližší svobodní demokraté (FDP) se možná do Spolkového sněmu nedostanou a ani SPD nemusí mít dost hlasů, aby bylo možné uzavřít velkou koalici. Sám Merz přiznává, že možná spolupráce CDU/CSU, SPD a Zelených by voličům jen připomínala neoblíbený „semafor“.

Podle ředitele předního německého výzkumného ústavu na veřejné mínění Forsa Institute Manfreda Güllnera pokles dokumentuje, že Merz není příliš charismatickým lídrem a zvláště se mu nedaří u nerozhodnutých voličů, kteří jsou tyto volby poměrně značnou skupinou (až 33 procent), žen a mladých lidí.

Güllner uvádí, že snaha CDU/CSU přetahovat se o hlasy s AfD zaměřením se na otázku migrace se míjí účinkem. „Pokud CDU staví do popředí témata, která jsou vlastně tématy AfD, vždy to prospívá jen originálu,“ řekl Güllner magazínu Focus. Podle něj by se CDU/CSU měla zaměřit na témata, u nichž má podle voličů nejlepší kompetence. A to jsou ekonomické otázky.