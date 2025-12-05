Bezpilotní dron zasáhl podle zjištění ruského portálu The Moscow Times zhruba 28. patro mrakodrapu, jenž hostí kanceláře Čečenské bezpečnostní rady, ombudsmana, kontrolní komory, volební komise a několik dalších vládních orgánů.
Podle záběru dron poničil několik pater a zcela zdemoloval část fasády budovy. Letiště v oblasti severního Kavkazu dočasně pozastavila letecký provoz.
Ruská i ukrajinská média uvádějí, že bezpilotní letoun mohl cílit na budovu bezpečnostní služby FSB. V důsledku narušení signálu však podle nich zřejmě zasáhl jiný cíl.
Na území Čečenské autonomní republiky jde o druhý útok dronu za jeden týden. V úterý ukrajinské ozbrojené síly zaútočily městě Gudermes na základnu pluku Achmat a právě na budovu FSB ve městě Ačchoj-Martan.
Útok na základnu kadyrovců:
2. prosince 2025