Ukrajinci zasáhli v Čečensku mrakodrap vládních úřadů, ve fasádě zeje obří díra

Autor:
  11:45aktualizováno  11:45
Mrakodrap v hlavním městě ruské Čečenské republiky Grozném se stal terčem útoku ukrajinského bezpilotního dronu. Ruská média spekulují, že skutečným cílem mohla být nedaleko stojící budova generálního ředitelství bezpečnostní služby FSB. I v zasažené výškové budově ovšem sídlí vládní úřady.

Bezpilotní dron zasáhl podle zjištění ruského portálu The Moscow Times zhruba 28. patro mrakodrapu, jenž hostí kanceláře Čečenské bezpečnostní rady, ombudsmana, kontrolní komory, volební komise a několik dalších vládních orgánů.

Podle záběru dron poničil několik pater a zcela zdemoloval část fasády budovy. Letiště v oblasti severního Kavkazu dočasně pozastavila letecký provoz.

Ruská i ukrajinská média uvádějí, že bezpilotní letoun mohl cílit na budovu bezpečnostní služby FSB. V důsledku narušení signálu však podle nich zřejmě zasáhl jiný cíl.

Na území Čečenské autonomní republiky jde o druhý útok dronu za jeden týden. V úterý ukrajinské ozbrojené síly zaútočily městě Gudermes na základnu pluku Achmat a právě na budovu FSB ve městě Ačchoj-Martan.

Útok na základnu kadyrovců:

2. prosince 2025

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Hlasování o důvěře nové vládě Andreje Babiše má být 13. ledna, řekl Okamura

Šéf hnutí ANO a pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš na setkání se svými...

Ukrajinci zasáhli v Čečensku mrakodrap vládních úřadů, ve fasádě zeje obří díra

Ukrajinské drony zasáhly Groznyj a Gudermes

Omrkli jsme první Five Guys v Česku. Překvapí milkshakem se slaninou, ceny má vyšší

OD Máj otevře první pobočku oblíbeného fast foodového řetězce Five Guys. (4....

Bojkot Eurovize nemá vliv. Česko počítá s účastí v nadcházejícím ročníku soutěže

Adonxs na druhém semifinále Eurovision Song Contest v Basileji (15. květma...

Soud schválil další dohody o vině v kauze Stoka, uložil podmínky a peněžité tresty

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. (3. prosince...

KSČ chtěla zrušit nový zákaz propagace komunismu. Ústavní soud její návrh smetl

ilustrační snímek

Zloděj spolkl bondovské Fabergého vejce. Policie čekala šest dní, až z něj vyjde ven

Novozélandská policie zajistila vzácný přívěsek klenotnické firmy Fabergé,...

Galaxie by mohla obsahovat supermasivní hvězdy vážící jako 10 000 Sluncí

Hvězda populace III podle představy umělce

Máslo je tak levné, že proděláváme, zní od obchodů. Pochází z rozmrazených rezerv?

Chleba s máslem

Na Faerských ostrovech prolomili jeden z nejpřísnějších zákazů potratů v Evropě

Pohled na hlavní město Faerských ostrovů Tórshavn (1. července 2025)

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Komentář

Kde vzít peníze pro Kyjev? Evropská komise vymýšlí trik s nepředvídatelnými následky

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová s ukrajinským prezidentem...

Turka odmítá na ministerstvu životního prostředí více než polovina Čechů

Petr Macinka a Filip Turek dorazili na jednání za Andrejem Babišem. (13. října...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.