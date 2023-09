Neurážejte Čečence! Kadyrov zakázal učebnici dějepisu, musí se přepsat důkladněji

Autorem nedávno vydané učebnice, která již tak dost přepsala interpretaci dějin vytvořenou ve svobodnějších časech, je bývalý ruský ministr kultury, nyní poradce ruského prezidenta Vladimir Medinskij.

Učebnice dějepisu pro žáky posledních ročníků tředních škol vyvolala podle Daudova nespokojenost mezi zástupci národů pronásledovaných za sovětského diktátora Josifa Stalina.

V učebnici se podle serveru Meduza píše, že za druhé světové války Čečence a další Kavkazany deportovali do nehostinných končin „na základě faktů o spolupráci s okupanty“. Odhaduje se, že od února do března 1944 bylo z Kavkazu do Střední Asie vysídleno 500 tisíc až 650 tisíc Čečenců a Ingušů, z nichž každý čtvrtý zahynul.

„Celý náklad učebnice, o které mluvím, byl v naší republice na příkaz Ramzana Achmatoviče (Kadyrova) odstraněn ze škol. V naší zemi nedovolíme urážet národy, tím spíše národy, jejichž představitelé přinesli neocenitelný vklad v posílení státnosti a v obranu zájmů vlasti,“ napsal Daudov v sociální síti.

Tento zápis byl sice zakrátko vymazán, ale zůstal zdokumentován. Původní znění příspěvku poslal dále čečenský ministr Achmed Dudajev, který jej později také vymazal, napsal Kommersant.

Daudov si stěžoval šéfovi odboru vnitřní politiky prezidentské kanceláře Andreji Jarinovi a také Medinskému, který přiznal, že kontroverzní pasáž převzal ze staré učebnice dějepisu, a slíbil dát tuto kapitolu ruských dějin do pořádku. Provedení změn schválil ministr školství Sergej Kravcov. Pro přepsání kapitoly vytvořily úřady zvláštní pracovní skupinu s účastí šéfů regionů, postižených za války deportacemi, dodal Kommersant.

Propaganda, ne učebnice

Medinskij ve čtyřech učebnicích pro studenty ve věku od 16 do 18 let přináší zcela zrevidovanou interpretaci rozpadu Sovětského svazu, Putinovy éry i příčin války na Ukrajině, napsala minulý měsíc agentura Reuters.

Knihy odrážejí pohled prezidenta Vladimira Putina na dějiny: hrdost na úspěchy velmoci, jakou byl Sovětský svaz, pobouření z ponížení, jakým byl rozpad komunistické říše, a velebení „nově zrozeného“ Ruska pod vedením Putina, bývalého agenta tajné služby KGB, který je u moci od posledního dne roku 1999.

„Je to propaganda, a ne učebnice,“ zhodnotil Michail Kopica, ruský učitel dějepisu, který po ruské invazi na Ukrajinu z Ruska odešel a nyní učí ve škole v Černé Hoře. Na otázku, zda učebnice ukazuje sílu, nebo slabost Ruska, odpovídá, že ukazuje obojí.

„Režim ukazuje sílu: budeme si dělat, co chceme, a vy se s tím budete muset smířit,“ řekl. Na druhou stranu se ale z knihy dá vycítit, že si režim dělá starosti. „Panují obavy, že se ukáže, že generace vyrůstající s internetem propagandu nepřijímá nebo ji nepřijímá v dostatečné míře, a tak ji musejí stále zesilovat,“ řekl.