Při lyžařském neštěstí na jihu Rakouska zahynul český učitel, bylo mu 67 let

  20:45
Při lyžařském neštěstí v lyžařské oblasti Nassfeld na jihu Rakouska v úterý po poledni zahynul čtyřiašedesátiletý Čech. Učitel byl součástí školní skupiny, informovala místní policie. České ministerstvo zahraničí uvedlo, že o případu zatím nemá žádné zprávy.

Lyžařský areál v rakouském Nassfeldu. | foto: Werner Lang / imageBROKER / ProfimediaProfimedia.cz

Muž sjel z neznámých příčin z upravené sjezdovky a po deseti metrech narazil do stromu. Zemřel na místě navzdory okamžitému ošetření a oživovacím pokusům, uvedl server MeinBezirk.

Neštěstí se stalo kolem 12:30, kdy česká školní skupina sjížděla svah Tröglabfahrt v korutanském lyžařském středisku.

Portál 5 Minuten s odvoláním na policii píše, že při poskytování první pomoci muž ještě komunikoval, jeho stav se ale rychle horšil. Na místo dorazil i vrtulník záchranné služby, jehož posádka marně prováděla oživovací pokusy.

České ministerstvo zahraničí zatím k případu nedostalo žádné informace. „Na náš zastupitelský úřad se nikdo v této souvislosti neobrátil. Pokud se tak stane, naši kolegové jsou připraveni poskytnout konzulární asistenci,“ sdělil mluvčí ministerstva Daniel Drake.

