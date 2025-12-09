Při lyžařském neštěstí na jihu Rakouska zahynul český učitel, bylo mu 67 let

Muž sjel z neznámých příčin z upravené sjezdovky a po deseti metrech narazil do stromu. Zemřel na místě navzdory okamžitému ošetření a oživovacím pokusům, uvedl server MeinBezirk.
Neštěstí se stalo kolem 12:30, kdy česká školní skupina sjížděla svah Tröglabfahrt v korutanském lyžařském středisku.
Portál 5 Minuten s odvoláním na policii píše, že při poskytování první pomoci muž ještě komunikoval, jeho stav se ale rychle horšil. Na místo dorazil i vrtulník záchranné služby, jehož posádka marně prováděla oživovací pokusy.
České ministerstvo zahraničí zatím k případu nedostalo žádné informace. „Na náš zastupitelský úřad se nikdo v této souvislosti neobrátil. Pokud se tak stane, naši kolegové jsou připraveni poskytnout konzulární asistenci,“ sdělil mluvčí ministerstva Daniel Drake.