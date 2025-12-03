Zničili jsme skupinu českých žoldáků, tvrdí Rusové. Propaganda, reaguje ministerstvo

  9:39aktualizováno  9:55
Ruské ozbrojené síly tvrdí, že zničily skupiny vojáků z České republiky a Polska v ukrajinské Sumské oblasti. Informaci zveřejnila ruská státní agentura TASS. České ministerstvo zahraničních věcí se vyjádřilo s tím, že ruskou propagandu odmítá komentovat.

„Skupina zahraničních žoldáků ze 47. samostatné mechanizované brigády ukrajinských ozbrojených sil byla zničena při přesném leteckém úderu v Sumské oblasti. Čeští a polští žoldáci byli zabiti,“ citovala agentura ruské zdroje.

České ministerstvo zahraničí se k pravdivosti informace nevyjádřilo. „Ruskou propagandu nebudeme komentovat,“ uvedla pro iDNES.cz Mariana Wernerová z tiskového oddělení ministerstva.

První Čech při bojích s ruskou armádou zemřel v Donbasu v červnu 2022. Předloni v březnu padl druhý dobrovolník. O dva měsíce později zemřel zakladatel Projektu Phoenix, český medik, který byl vážně zraněn po zásahu šrapnelem na Donbase a poté převezen do pražské Ústřední vojenské nemocnice.

Loni v únoru Česko přišlo o dalšího dobrovolníka, který bojoval na ukrajinské straně, a to u města Avdijivka. Informoval o tom účet Vozím drony na Ukrajinu. Před několika dny padli další dva Češi, sedmadvacetiletý muž u Izjumu v Charkovské oblasti a šestačtyřicetiletý muž původem z Moravskoslezského kraje, který na Ukrajině žil. Šlo tak o šestého padlého z řad českých dobrovolníků.

Rusové také drží v zajetí jednadvacetiletého Minha Hoang Trana, který má české i vietnamské občanství. Do zajetí padl v bitvě u Pokrovsku. Podle informací zveřejněných ruskými úřady byl Tran zajat v srpnu tohoto roku, přičemž na Ukrajinu měl dorazit v květnu.

České ministerstvo zahraničí redakci iDNES.cz informaci o zadržení českého občana potvrdilo, ale jeho možnosti k pomoci jsou omezené. „Ministerstvo zahraničních věcí se případem intenzivně zabývá. S ohledem na citlivost celé záležitosti ale nebudeme poskytovat žádné informace. Stále platí, že v těchto případech postupujeme podle zákona a snažíme se našim českým občanům v nouzi pomoci,“ uvedla Wernerová.

