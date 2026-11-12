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Celosvětový výpadek ochromil Microsoft 365 a Outlook. Potíže hlásily statisíce uživatelů

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  22:24aktualizováno  22:24
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Ilustrační foto.

Ilustrační foto. | foto: Profimedia.cz

Rozsáhlý výpadek služeb společnosti Microsoft ve čtvrtek odpoledne zkomplikoval práci uživatelům po celém světě. Problémy se týkaly především e-mailové služby Outlook a kancelářského balíku Microsoft 365, ale také aplikací Teams a OneDrive. Podle monitorovacího portálu Downdetector zaznamenal samotný Outlook více než 130 tisíc hlášení o výpadku.

Problémy začaly dnes kolem 18:30 středoevropského času. Uživatelé se nemohli přihlásit ke svým účtům, načítat doručenou poštu ani odesílat e-maily. Výpadek zasáhl zejména uživatele v Severní a Jižní Americe, společnost však později upozornila, že se problémy mohou týkat také dalších regionů.

Podle dat ze serveru Downdetector počet nahlášených chyb strmě vystřelil nad hranici 100 tisíc případů během pouhých šedesáti minut.

Microsoft potvrdil technické potíže

Společnost Microsoft potvrdila, že příčinou výpadku byla neočekávaná nedostupnost některých serverů, která vedla k vysokému zatížení její cloudové infrastruktury. Nešlo tedy o náhlý nárůst internetového provozu, ale o technické problémy na straně samotné společnosti.

Microsoft se k výpadku vyjádřil na síti X „Zatímco pracujeme na zmírnění dopadu, potvrdili jsme, že problém může ovlivnit připojení ke službě Microsoft 365 pro uživatele v jakékoli oblasti. Více informací bude poskytnuto v centru pro správu Microsoft 365 v části EX1550543.“

Společnost se také vyjádřila k poštovním schránkám Exchange Online opět na X. „Prověřujeme hlášení uživatelů, kteří mají problémy s přístupem k poštovním schránkám Exchange Online prostřednictvím různých způsobů připojení v Americe,“ uvedla společnost.

Technici se snažili situaci vyřešit přesměrováním provozu na jiné servery, restartováním postižených systémů a pozastavením aktualizací. Přesný čas úplného obnovení služeb společnost bezprostředně neuvedla.

Situace kolem soukromých e-mailových adres (domény Outlook.com, Hotmail nebo Live) zůstává nejednoznačná. Část běžných uživatelů se do svých schránek dostane bez potíží, jiní však hlásí, že e-maily odeslané na tyto adresy se odesílatelům vracejí jako nedoručitelné.

Další výpadek v letošním roce

Událost připomněla podobný výpadek služeb Microsoft 365 z počátku roku 2026. Opakované technické problémy znovu upozornily na závislost firem i jednotlivců na cloudových službách, které se staly důležitou součástí každodenní práce.

Aktuální stav jednotlivých služeb mohou uživatelé sledovat na oficiálním portálu společnosti Microsoft.

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