USA zahájily nové údery proti Íránu, reagují na sestřelení vrtulníku Apache

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  23:59
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Spojené státy zahájily nové údery na Írán, a to jako reakci na íránské sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Na síti X to oznámilo oblastní velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM), které údery označilo za sebeobranné. Íránská agentura Mehr mezitím informovala o výbuších v oblasti přístavního města Sirík.
Donald Trump v Oválné pracovně Bílého domu (4. června 2026)

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Americký prezident Donald Trump v úterý oznámil, že Írán v noci na úterý sestřelil americký vrtulník a že USA na to musí odpovědět. Íránská státní média následně s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v posledních 24 hodinách neprováděl žádné útočné vzdušné operace.

CENTCOM sdělil, že údery začaly v 17:00 východoamerického času (23:00 SELČ). Podrobnosti o cílech velitelství nezmínilo.

Íránská média hlásí exploze z různých míst jihoíránské provincie Hormozgán, která leží na břehu Hormuzského průlivu. Součástí provincie je i přístavní město Sirík a také ostrov Kešm. Také tento ostrov, který se nachází v úžině, je podle íránských médií terčem útoku.

Útokům čelí mimo jiné i jihoíránské přístavní město Bandar Abbás, které je považováno za jedno z nejdůležitějších íránských vojenských center v oblasti Perského zálivu a Hormuzského průlivu.

V oblasti dosud platilo křehké příměří, které bylo ale opakovaně narušeno. Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a na země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.

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