Centrum Anny Frankové pod palbou. Přirovnalo bojovníky IS k Židům unikajícím před nacisty

FRANKFURT/PRAHA Komunitní vzdělávací středisko Anne Frankové ve Frankfurtu nad Mohanem se dostalo pod palbu poté, co se jeho vedení rozhodlo kritizovat vládní nařízení, jež připraví o německé občanství bojovníky Islámského státu. Vláda také o občanství připraví kohokoliv, kdo bude bojovat za jakoukoliv teroristickou organizaci.

Vzdělávací centrum však tento přístup odmítá. Přirovnává totiž chování vlády k přístupu nacistického Německa k židovské populaci. „Nacisté hojně využívali prostředků naturalizace,“ stojí v jednom z pěti tweetů organizace.

„V několika vlnách bylo vyhoštěno na 39 tisíc lidí, speciálně Židů. V listopadu 1941 pak automaticky ztratili občanství, když opustili území Třetí říše ať už dobrovolně, nebo byli deportováni.“



Centrum připomíná, že takto přišli o občanství například Albert Einstein nebo teoretička totalitních režimů Hannah Ahrendtová. „V demokraciích odebrání občanství znamená odebrání možnosti účastnit se. Proto právníci před tímto krokem varují,“ napsalo centrum.

Stanovisko organizace k odebírání státního občanství někdejším bojovníkům IS ale vyvolalo negativní reakce na sociálních sítích: „Jaké vzdělávání chtějí předávat, když tímto způsobem vytrhují věci z kontextu? Jedni (bojovníci IS) se aktivně podíleli na etnických čistkách, jiní byli jejich obětmi (Židé)?“

Jiné reakce poukazovaly na nemožnost srovnávat počínání německých islamistických bojovníků, kteří se pro svou dráhu vydali na základě vlastního rozhodnutí a pronásledování Židů, kteří si svůj osud dobrovolně nevybrali.

Anne Franková pocházela z Frankfurtu nad Mohanem a vzdělávací instituce, která dostala její jméno, byla založena v roce 1994 při příležitosti 65. výročí jejího narození. Je financována ze soukromých darů a příspěvků jejích členů. Spolupracuje mimo jiné s Evangelickou vzdělávací akademií v Arnoldsteinu nebo Nadací Heinricha Bölla, která je blízká německým Zeleným.

Zmíněná instituce nabízí například program na trénink demokracie s cílem zvýšit citlivost hlavně mladých lidí vůči projevům rasismu, antisemitismu nebo xenofobie.

Minulý týden server Deutsche Welle informoval, že německá vláda sebere občanství všem, kteří se „podíleli na bojových operacích v zahraničí pro teroristické organizace.“ O práva německých občanů by tak teoreticky neměly přijít vdovy po islámistických bojovnících.

Vláda kancléřky Angely Merkelové k tomuto kroku přistoupila poté, co se ve Velké Británii řešil případ devatenáctileté Šamíma Begumové, která byla připravena o své britské občanství poté, co utekla ze země do Sýrie, kde se přidala k jednotkám Islámského státu.