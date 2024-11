Bez letenky až do Paříže. Černá pasažérka se sedm hodin schovávala na záchodě

Černá pasažérka se dostala z letiště Johna F. Kennedyho v New Yorku do Paříže, aniž by měla letenku. Na palubu letadla Delta Airlines se údajně dostala díky tomu, že prošla bezpečnostní kontrolou bez ověření totožnosti. Jak se ženě s ruským pasem a americkou zelenou kartou podařilo dostat do plného letadla, zůstává nejasné. Případ vyšetřuje americký Úřad pro bezpečnost v dopravě (TSA).