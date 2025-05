Mazut na plážích? Žádný problém, chystá se Rusko na letní sezonu u Černého moře

„Zhruba 140 pláží v Anapě a devět v Temrjuku nesplňuje hygienické normy a nelze je využívat k rekreaci,“ uvedla koncem dubna Anna Popovová, šéfka Úřadu na ochranu zdraví spotřebitelů Rospotrebnadzor.

Ochránci životního prostředí čtyři měsíce po havárii stále hlásí nové znečištění. Vraky tankerů jsou stále na mořském dně. Vyzvednutí jednoho z nich naplánované na červen – dávno po zahájení letní turistické sezony.

Když se plavidla v polovině prosince v Kerčském průlivu potopila, do Černého moře uniklo nejméně 2 400 tun těžkého topného oleje. Přestože na pobřeží se denně vyplaví další mazut, místní úředníci podle Rádia Svobodná Evropa (RFE) hovoří o návratu rekreantů.

Anapa je každoročně místem dětských táborů. Jedno z tamních středisek plánuje v letošní sezoně přijmout tři tisíce dětí. Podle zařízení je písek „dostatečně čistý“. Další letovisko v nedalekém Vitjazevu zase chystá program pro dětí s respiračními potížemi. Slibuje jim koupání v moři.

„Letošní turistická sezona bude ve znamení topného oleje, zčernalých nohou a možných otrav. Očekávám, že úřady budou tlačit na místní média, aby potlačila veškeré informace, které by mohly návštěvníky odradit,“ řekl RFE Vladimir Slivyak z ekologické organizace Ecodefense.

V důsledku úniku už zahynuly tisíce mořských ptáků a nejméně 32 delfínů. Podle ukrajinského ekologa Eugena Simonova může trvat deset let, než se místní ekosystémy zotaví. „U lidí to může zhoršit stávající dýchací problémy. To vše může mít i karcinogenní účinky,“ řekl stanici DW.

Anna Jerzaková z organizace Greenpeace uvedla, že lidé mohou mít po koupání v kontaminované vodě také alergické reakce a záněty kůže.

„Stát zajímá jen válka, havárie je jim jedno“

Kvalita čištění pláží podle odborníků není dostatečná. Obyvatelé vesnice Voskresenskij, kam dělníci navážejí znečištěný písek z pobřeží, si stěžují na zápach a zdravotní problémy. „Čeká nás teplá sezona a čelíme toxickým výparům a zdravotním rizikům, která se dají těžko změřit. Všichni jsme vystaveni znečištění,“ řekl jeden z nich tím, že lidé žádají odstranění písku.

Podle regionálních úředníků je důvodem zpoždění to, že všechny skládky v oblasti jsou kapacitně naplněny, což je nutí narychlo hledat jiná místa.

Na likvidaci havárie kromě vojáků a státem placených firem stále pracují i dobrovolníci, jejichž řady od prosince prořídly. „Pokud se někdo otráví z výparů při sanačních pracích, je obtížné to dokázat. Neexistuje žádná následná kontrola,“ řekla RFE nejmenovaná dobrovolnice.

Ochránci přírody kritizují ruskou vládu, že na havárii reagovala pozdě. Stav nouze úředníci vyhlásili až deset dní po úniku. Do té doby katastrofu řešili jen dobrovolníci a místní obce, které neměly k dispozici potřebné vybavení ani lidské zdroje. Federální vláda se zapojila až po Novém roce.

„Putina zajímá jen válka, tam jdou veškeré peníze. Kritické období vypršelo. Nyní jen odstraňují směs písku a oleje. Budou to vyvážet všude, kde to půjde – i na místa, kam by neměli. Vzniknou nové skládky. Chemikálie se budou vyplavovat do životního prostředí,do vodních zdrojů a nakonec i do potravin,“ konstatoval Slyvak.