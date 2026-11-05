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U polských hranic se objevili Černí Rusové. Varšava posílila ochranu

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  11:03aktualizováno  11:03
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Polsko navýšilo počty jednotek u hranic s Běloruskem. Kvůli obavě z přítomnosti...

Polsko navýšilo počty jednotek u hranic s Běloruskem. Kvůli obavě z přítomnosti wagnerovců v sousedním státu ke hranici přesunulo dalších 2 000 vojáků. (12. srpna 2023) | foto: AP

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Východní štít. Polsko na hranicích s Kaliningradskou oblastí a Běloruskem...
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20 fotografií
Polsko zpřísnilo ochranu u hranic s ruskou Kaliningradskou oblastí. Důvodem jsou zprávy o tom, že se zde objevili členové skupiny s názvem Černí Rusové. Varšava se bojí možných sabotáží.

Do Podlaského a Varmijsko-mazurského vojvodství byli nasazeni například příslušníci elitní jednotky GROM či protiteroristické jednotky, píše veřejnoprávní rozhlas Polskie Radio 24.

Podle premiéra Donalda Tuska se posily aktivovaly ve chvíli, kdy hlídky zaznamenaly na severním úseku hranic s ruskou Kaliningradskou oblastí neobvyklý pohyb.

„Tu informaci jsem dostal někdy po půlnoci. U hranice se pohybovali lidé se silnými svítilnami,“ popsal v úterý Tusk. „Velmi rychle jsme v dané oblasti zmobilizovali příslušné síly a prostředky a podařilo se nám zabránit provokaci,“ dodal s tím, že varování před možnými akcemi obdrželo Polsko také od vrchního velitele sil NATO v Evropě Alexuse Grynkewiche.

Jak popisuje citovaný polský rozhlas, o skupině Černí Rusové se mluví ve spojitosti s říjnovými incidenty v blízkosti lotyšských hranic. Maskovaní ozbrojenci tam tehdy pomohli zhruba dvěma desítkám migrantů nelegálně překročit hranici z Běloruska.

Podle lotyšských úřadů napadli vojáky, poškodili elektrické zařízení na bariéře a odcizili kamery. Na kanálech napojených na tuto skupinu se následně objevily výhrůžky dalšími akcemi namířenými proti zemím Severoatlantické aliance.

13. října 2026
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