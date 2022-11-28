Bylo 1:23 po půlnoci, když v Černobylu došlo k mohutné explozi, která navždy změnila svět. Výbuch čtvrtého bloku elektrárny vedl k největší jaderné havárii v historii, která zásadně ovlivnila životy statisíců lidí. Od tragédie z 26. dubna 1986 uplynulo již 40 let. V naší fotogalerii si můžete prohlédnout dobové snímky i současné fotografie z místa, které je kvůli trvající radioaktivní kontaminaci stále považováno za nebezpečné. Tento archivní letecký snímek z dubna 1986 zachycuje černobylskou jadernou elektrárnu jen pár dnů po výbuchu.
Autor: ČTK / AP / Vladimir Repik, Profimedia.cz
Archivní snímek z 26. dubna 1986 pořízený těsně po výbuchu černobylského reaktoru.
Autor: ČTK/AP
Policista kontroluje dne 10. května 1986 úroveň radioaktivity u vozidel opouštějících třicetikilometrovou zakázanou zónu kolem černobylské jaderné elektrárny, několik dní po výbuchu reaktoru č. 4 ze 26. dubna 1986.
Autor: AFP / AFP / AFP , Profimedia.cz
Hasiči v ochranných oděvech omývají západoněmecký automobil poblíž Herleshausenu na hranici s východním Německem dne 3. května 1986 poté, co přijel z Polska a byl zasažen radioaktivním spadem z havárie černobylské jaderné elektrárny.
Autor: ČTK / AP / Udo Weitz, Profimedia.cz
Likvidátoři odstraňují radioaktivní grafit na střeše vybuchlého reaktoru v Černobylu. Mnozí z nich se posléze museli potýkat s následky ozáření.
Autor: Lidové noviny
Zástupci organizace Greenpeace a média navštívili dispečink zničeného 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu. (9. dubna 2026)
Autor: Profimedia.cz
Zástupci organizace Greenpeace a média navštívili dispečink zničeného 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu. (9. dubna 2026)
Autor: Profimedia.cz
Zástupci organizace Greenpeace a média navštívili dispečink zničeného 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu. (9. dubna 2026)
Autor: Profimedia.cz
Zástupci organizace Greenpeace a média navštívili dispečink zničeného 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu. (9. dubna 2026)
Autor: Profimedia.cz
Zástupci organizace Greenpeace a média navštívili dispečink zničeného 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu. (9. dubna 2026)
Autor: Profimedia.cz
Zástupci organizace Greenpeace a média navštívili dispečink zničeného 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu. (9. dubna 2026)
Autor: Profimedia.cz
Zástupci organizace Greenpeace a média navštívili dispečink zničeného 4. bloku jaderné elektrárny v Černobylu. (9. dubna 2026)
Autor: Profimedia.cz
V uzavřené zóně kolem ukrajinské Černobylské jaderné elektrárny spatřili vzácného koně Převalského. (10. února 2026)
Autor: Správa Černobylské radiačně-ekologické biosférické rezervace
Kvůli vysoké radiaci, která místy přetrvává, se okolí Černobylu stalo v uplynulých 35 letech doménou zvířat nežli lidí.
Autor: ČTK/AP
Konstrukce krytu zakrývá vybuchlý reaktor v černobylské jaderné elektrárně na Ukrajině. (27. dubna 2021)
Autor: AP
Jaderné elektrárny jako mrtvé štíty ve válce na Ukrajině znamenají nová nebezpečí. Na snímku turisté v Černobylu (2019).
Autor: Profimedia.cz
Industriální nostalgie a pomíjivost. To přitahuje vyznavače urbexu – průzkumu opuštěných objektů ve městech a v zónách, odkud lidský život vyprchal. Jako v Černobylu.
Autor: archiv Richarda Šmída
V útrobách Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a její likvidace na konci 90. let získalo americké ministerstvo energetiky.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
Zničený čtvrtý reaktor atomové elektrárny Černobyl. Unikátní snímky z následků havárie a její likvidace na konci 90. let získalo americké ministerstvo energetiky.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
Radioaktivní láva. Obsah čtvrtého reaktoru se při havárii v Černobylu protavil betonovou podlahou a postupně zatuhl v nižších patrech elektrárny.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
Radioaktivní láva. Obsah čtvrtého reaktoru se při havárii v Černobylu protavil betonovou podlahou a postupně zatuhl v nižších patrech elektrárny.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
Radioaktivní láva. Obsah čtvrtého reaktoru se při havárii v Černobylu protavil betonovou podlahu a postupně zatuhl v nižších patrech elektrárny.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
V útrobách Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a její likvidace na konci 90. let získalo americké ministerstvo energetiky.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
V útrobách Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a její likvidace na konci 90. let získalo americké ministerstvo energetiky.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
V útrobách Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a její likvidace na konci 90. let získalo americké ministerstvo energetiky.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
V útrobách Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a její likvidace na konci 90. let získalo americké ministerstvo energetiky.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
V útrobách Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a její likvidace na konci 90. let získalo americké ministerstvo energetiky.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
V útrobách Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a její likvidace na konci 90. let získalo americké ministerstvo energetiky.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
Radioaktivní láva. Obsah čtvrtého reaktoru se při havárii v Černobylu protavil betonovou podlahou a postupně zatuhl v nižších patrech elektrárny.
Autor: U.S. Department of Energy/Pacific Northwest National Laboratories
Existují cestovky, které vám zařídí povolení ke vstupu do zakázané zóny kolem Černobylu.
Autor: Shutterstock
Čtvrtý reaktor zakrytý novým sarkofágem
Autor: Archiv Michala France
Až sveřepé odmítání jaderné energetiky řadou zemí EU v čele s Rakouskem a Německem má kořeny v roce 1986, kdy v Černobylu na severu Ukrajiny (tehdy SSSR) došlo kvůli šlendriánu k výbuchu v jaderné elektrárně (na snímku). Sověti katastrofu několik dnů tajili, zemřelo 32 lidí (a tisíce dalších na následky ozáření posléze), zamořena radiací byla velká část Evropy…
Autor: ČTK
Pohled na Pripjati
Autor: Archiv Michala France
Pohled z budovy v opuštěném městě Pripjať na čtvrtý blok černobylské jaderné elektrárny, snímek je z 15. dubna 2006.
Autor: SERGEY DOLZHENKO / EPA, Profimedia.cz
Kdysi v Pripjati žilo padesát tisíc obyvatel, dnes je to město duchů. Snímek je z bývalé nemocnice.
Autor: Profimedia.cz
Nemocnice v Pripjati
Autor: Archiv Michala France
Zařízení Duga bylo jedním z nejvýkonnějších v tehdejším Sovětském svazu. Dnes z něj zbylo nefunkční torzo.
Autor: Archiv M. France a M. Gregora.
Návštěvníci si budou moci nově prohlédnout také řídicí místnost čtvrtého reaktorového bloku jaderné elektrárny v Černobylu. Jako první se do ní podívali novináři. (25. září 2019)
Autor: Profimedia.cz
Návštěvníci si budou moci nově prohlédnout také řídicí místnost čtvrtého reaktorového bloku jaderné elektrárny v Černobylu. Jako první se do ní podívali novináři. (25. září 2019)
Autor: Profimedia.cz
Návštěvníci si budou moci nově prohlédnout také řídicí místnost čtvrtého reaktorového bloku jaderné elektrárny v Černobylu. Jako první se do ní podívali novináři. (25. září 2019)
Autor: Profimedia.cz
Černobyl a jeho 4. reaktor
Autor: Archiv M. France a M. Gregora.
Pracovník prochází prázdným řídícím centrem v zastaveném třetím bloku černobylské jaderné elektrárny. (20. dubna 2018)
Autor: Reuters
Novináři prochází chodbou v zastaveném třetím bloku černobylské jaderné elektrárny. (20. dubna 2018)
Autor: Reuters
Pracovník prochází prázdnou chodbou v zastaveném třetím bloku černobylské jaderné elektrárny. (20. dubna 2018)
Autor: Reuters
Pracovník měří úroveň radiace v zastaveném třetím bloku černobylské jaderné elektrárny před zraky novinářů. (20. dubna 2018)
Autor: Reuters
V okolí areálu jaderné elektrárny Černobyl a města Pripjať stále žijí stovky potulných psů. Někteří z nich jsou potomky zvířat, které zde museli v roce 1986 po nehodě v elektrárně nechat jejich majitelé.
Autor: Profimedia.cz
V okolí areálu jaderné elektrárny Černobyl a města Pripjať stále žijí stovky potulných psů. Někteří z nich jsou potomky zvířat, které zde museli v roce 1986 po nehodě v elektrárně nechat jejich majitelé.
Autor: Profimedia.cz
Zabalené křeslo stojí v prázdné řídící místnosti ve třetím bloku černobylské jaderné elektrárny. (20. dubna 2018)
Autor: AP
Pracovník měří úroveň radiace ve třetím bloku Černobylské jaderné elektrárny. (20. dubna 2018)
Autor: AP
86letý ukrajinský pilot Mykola Volkozub vystupuje z helikoptéry Mil Mi-8, stejného modelu, se kterým po katastrofě Černobylu v roce 1986 podnikl přelet a měření nad vybuchlým reaktorem. (24. dubna 2018)
Autor: Reuters