Zemřel muž, který řídil černobylskou elektrárnu v době výbuchu. Ve vězení si odseděl několik let

Ve věku 85 let zemřel první ředitel černobylské jaderné elektrárny Viktor Brjuchanov, který stál v jejím čele během katastrofy v roce 1986. Brjuchanov nastoupil do elektrárny v roce 1970. Zpočátku vedl stavbu, následně až do dubna roku 1986 řídil provoz stanice. Po jaderné havárii ho z vedení odvolali a o dva roky později byl odsouzen k deseti letům vězení, odkud ho po pěti letech podmíněně propustili.