Černoch poprvé povede některou ze složek ozbrojených sil USA. Na funkci ho navrhl Trump

„Mé rozhodnutí jmenovat generála letectva Spojených států Charlese Brown jako vůbec prvního velitele vojenské složky USA bylo Senátem schváleno. Je to historický den pro Ameriku!“ napsal Trump. Browna šéf Bílého domu označil za vlastence a skvělého vůdce.



My decision to appoint @usairforce General Charles Brown as the USA’s first-ever African American military service chief has now been approved by the Senate. A historic day for America! Excited to work even more closely with Gen. Brown, who is a Patriot and Great Leader!