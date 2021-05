Černoch roky pracoval v restauraci jako otrok, majitel mu teď musí zaplatit v přepočtu 11 milionů korun

NEW YORK Sto hodin práce týdně, žádná mzda a verbální i fyzické zneužívání. Takové zacházení podstupoval několik let muž ze státu Jižní Karolína ve Spojených státech ze strany majitele restaurace, v níž pracoval. Ten musí nyní muži tmavé pleti vyplatit odškodné ve výši více než 540 tisíc dolarů. Navíc si odpyká deset let za mřížemi.

Černoch John Christopher Smith z Jižní Karolíny pracoval několik let v kuse v kavárně ve městě Conway zhruba sto hodin za týden bez jakékoliv mzdy. Majitel provozovny Bobby Edwards ho měl navíc podle serveru CNN slovně i fyzicky týrat. Případ vyšel na světlo už před téměř třemi lety, kdy soud uložil Edwardsovi zaplatit odškodnění oběti ve výši 273 tisíc dolarů (přes 5,8 milionu korun). Nyní ale odvolací soud kauzu znovu otevřel a majiteli kavárny uložil více než dvojnásobnou částku, kterou má Smithovi zaplatit. Byla to poprava, nepředstavoval pro policii žádnou hrozbu, tvrdí o zastřelení černocha právnička rodiny Edwards, který si odpykává desetiletý trest vězení, musí nyní svému někdejšímu „zaměstnanci“ zaplatit v přepočtu okolo 11 milionů korun. Soud v roce 2019 totiž podle nejnovějšího rozhodnutí ze svého rozsudku vypustil fyzickou a psychickou újmu, kterou nucená práce Smithovi způsobila. Edwards měl totiž tehdy zaplatit pouze ušlé mzdy a přesčasy. Podle zákona o rovných pracovních příležitostech totiž nevyplacení mzdy způsobuje zaměstnanci v jakémkoliv případě takovou újmu na minimálním životním standardu, že mu musí zaměstnavatel vyplatit dvojnásobek částky jako kompenzaci. Smith začal v kavárně pracovat jako umývač nádobí, když mu bylo 12. Prvních 19 let, které v tomto zaměstnání strávil, dostával normálně zaplaceno. Necelé dvě dekády totiž kavárnu vedli jiní členové Edwardsovy rodiny. Od roku 2009 však převzal právě Bobby Edwards. Smith se nastěhoval do bytu vedle kavárny a Edwards ho nutil téměř deset let pracovat bez mzdy. „Edwards zneužíval Smithovy mentální zaostalosti a držel Jacka izolovaného od rodiny, vyhrožoval mu, že ho nechá zatknout a verbálně ho neustále napadal,“ stojí v soudním rozhodnutí. Smith se podle vyšetřovatelů Edwardse bál i proto, že ho několikrát fyzicky napadl, jednou ho měl i popálit horkým olejem. Edwards měl také svého zaměstnance mlátit pánvemi nebo opaskem. „Chtěl jsem utéct už dávno, ale neměl jsem nikoho, ke komu bych mohl jít. Nemohl jsem nikam, nemohl jsem ani vidět svou rodinu,“ řekl Smith podle CNN. Podle ochránců lidských práv se jednalo o jasný případ novodobého otroctví, kdy „bílý muž využívá sílu muže tmavé pleti, který má navíc mentální problémy“.