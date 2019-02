Zahraniční média si všímají verdiktu o Babišovi. Může ovlivnit vyšetřování Evropské komise, píše The Guardian

LONDÝN/PRAHA Nedávného rozhodnutí Městského úřadu v Černošicích u Prahy o střetu zájmů premiéra Andreje Babiše si v neděli všiml britský deník The Guardian. Verdikt by podle něj mohl ovlivnit výsledek vyšetřování, které vede Evropská komise (EK).

„Andrej Babiš ustál masové protesty volající po jeho rezignaci, trestní vyšetřování podvodu a pokračující vyšetřování jeho podnikatelských aktivit ze strany Evropské komise,“ napsal The Guardian. List dodává, že kritici českého premiéra krok černošického úřadu označují za přelomový.



Úřad vede s premiérem správní řízení kvůli údajnému spáchání přestupku proti zákonu o střetu zájmů. Podnět mu předložila organizace Transparency International ČR (TI ČR) - ta tvrdí, že Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a že vlastnictvím médií porušuje zákon. Úřad ve věci 21. ledna vydal rozhodnutí. To sice není veřejnosti známé, z Babišovy reakce ale vyplývá, že bylo v jeho neprospěch.

První instituce uznala, že Babiš ovládá Agrofert

Podle The Guardian je černošický městský úřad první českou institucí, která deklarovala, že předseda vlády Agrofert stále ovládá. Význam tohoto vývoje je podle britského listu o to větší, že by mohl ovlivnit závěry vyšetřování Evropské komise. Tu k prošetření údajného střetu zájmů premiéra Babiše loni v prosinci vyzval Evropský parlament v reakci na stanoviska právní služby EK, podle které Babiš z činnosti Agrofertu stále profituje.



„Má to důsledky pro evropskou stížnost,“ míní ředitel TI ČR David Ondráčka. Transparency International na možný Babišův střet zájmů poukázala i v Bruselu. „Ačkoli Evropská komise uvedla, že záležitost zkoumá a učiní vlastní závěr, je zároveň zvědavá, jak s tím naloží české úřady. Možnost, že černošický verdikt zasáhne do evropské stížnosti, Babiše velmi znepokojuje,“ cituje Ondráčku The Guardian.

Předseda vlády avizoval, že proti podle něj zpolitizovanému rozhodnutí černošického městského úřadu se „určitě odvolá“. Na to má čas do úterý. Pokud by tak neučinil, verdikt by se ve středu stal pravomocným a úřad by o něm mohl podrobněji informovat.