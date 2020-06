Černošští bratři dostanou za 24 let, které strávili neprávem v americkém vězení, mnohamilionové odškodnění

Baltimore (USA) Dva bratři z amerického města Baltimore po 24 letech ve vězení za vraždu, kterou nespáchali, dostanou každý po 1,9 milionu dolarů (asi 45 milionů korun) jako odškodnění od státu Maryland, uvedl ve čtvrtek server BBC News.

Eric Simmons a Kenneth McPherson byli propuštěni na svobodu v loni květnu poté, co prokurátoři znovu posoudili jejich případ a našli chyby, kterých se dopustili vyšetřovatelé, dodal portál.



Případ podle něj zapadá do nynější celostátní debaty v USA o tom, jak zreformovat policii a justiční systém.

Bratři, kteří jsou černoši, byli odsouzeni za vraždu jednadvacetiletého muže, spáchanou v roce 1994, přestože na dobu zločinu měli alibi.

Podle spolku Innocence Project, který se snaží napravovat justiční omyly, policie přiměla třináctiletého podezřelého, aby identifikoval Simmonse a McPhersona pod pohrůžkou, že jinak bude sám obviněn z vraždy. Jako další svědkyně vystupovala žena, kterou policie platila jako svou informátorku.

Zmlácení od dozorců prý peníze nenapraví

Podle státní zástupkyně Marilyn Mosbyové byl McPherson v době spáchání vraždy na večírku v sousedství a Simmons byl doma v posteli.

Simmons, kterému je nyní 49 let, prohlásil, že sice oceňuje odškodnění, ale žádné peníze mu nemohou nahradit ztracená léta ve vězení. „Má matka zemřela v roce 2009 a nemohu to vrátit zpět,“ řekl listu The Washington Post. „Peníze nemohou napravit ztracený čas, ani dozorce, kteří mě zmlátili a strčili do díry. To peníze nenapraví.“

„Každý den po probuzení (ve věznici) jsem se ptal, zda se to opravdu děje,“ řekl. Po zamítnutém odvolání v roce 2010 téměř ztratil chuť žít. „Kdyby to záleželo jen na mně, nechtěl bych se probudit. Byl to jen Bůh, kdo přiměl mé tělo dýchat,“ dodal.

Ve státu Maryland jsou podle Innocence Project tři desítky lidí, kteří byli neprávem uvězněni. Simmons a McPherson jsou devátým a desátým odškodněným případem za nespravedlivé odsouzení.