Černý jestřáb sestřelen. Hodně štěstí, popřál odstřelovač, než ho Somálci zlynčovali

MOGADIŠU/PRAHA Měla to být operace trvající zhruba 30 minut. Plán byl jednoduchý: zajmout dva vůdce milice somálského diktátora Mohameda Farraha Aidida a odvézt je na základnu. Jenže americké speciální jednotky narazily na tvrdý odpor. Bitva o Mogadišu, od jejíž začátku uplynulo 25 let, nakonec trvala více než 13 hodin a zemřelo při ní až 3000 lidí.

„Shughart a Gordon znovu žádají o povolení na zabezpečení místa dokud nepřijede konvoj.“

Dva odstřelovači elitních amerických sil Delta Force věděli, že je zle. Nacházeli se na palubě vrtulníku Black Hawk (Černý jestřáb) a pod nimi, na zemi, ležel vrak helikoptéry stejného typu.

Odstřelovači Gary Gordon a Randall Shughart.

400 mužů v akci

Byl to už druhý stroj, který rebelové z milice Habr Gidr během posledních pár desítek minut sestřelili. Seržanti Randy Shughart a Gary Gordon ze vzduchu sledovali, jak k místu havárie míří stovky Somálců. Proto žádali velení o povolení k vysazení u roztříštěného vrtulníku. Chtěli pomoci těm, kteří přežili. Důstojníci ale dvakrát jejich požadavek odmítli, s tím, že riziko by pro ně bylo příliš velké.

Oba odstřelovači vstoupili do armády, když jim bylo 18 let a oba se velmi záhy stali členy speciálních jednotek. Do Somálska byli převeleni na konci srpna 1993 v rámci „Operace Gothic Serpent“.

Situace v zemi rozvrácené občanskou válkou mezi klanovými milicemi a hladomorem se totiž rychle zhoršovala. Pátého června bylo v Aididem kontrolované oblasti Mogadišu zabito 24 pákistánských vojáků ve službách OSN.

Prezident USA Bill Clinton 22. srpna reagoval vysláním vojenské elity - Delta Force, Rangers a vrtulníkové jednotky 160th SOAR. Do Somálska se tak přesunuly víc jak čtyři stovky mužů. 21. září zaznamenali první velký úspěch - zatkli Aididova finančníka Osmana Aliho Atta. O čtyři dny později však Somálci sestřelili jeden Black Hawk a zabili tři členy americké posádky. To bylo pro rebely ohromné psychické povzbuzení.

Sami proti stovkám

I proto se 3. října pozdě odpoledne nezalekli, když nad městem kroužilo 19 vrtulníků a na zemi jel konvoj se 160 vojáky mířící k hotelu Olympic, kde se ukrývali dva Aididovi vůdci.

Odlet vrtulníků po rozkazu „Irene“.

Sestřelení dvou vrtulníků pak milice ještě více rozvášnilo. Když pětatřicetiletý Shughart a třiatřicetiletý otec dvou dětí Gordon žádali velení o třetí povolení k vysazení, už se pod nimi ozývala střelba, opětovaná zevnitř vraku. Odstřelovačům bylo ale jasné, že posádka nemá šanci proti stovkám Somálců. Sami dobře věděli, že pokud dostanou povolení přistát, tak zkázu na zemi pouze oddálí. Přesto dál chtěli na zem.

Napotřetí už povolení dostali. V kokpitu zříceného Black Hawku střílel ze své ruční zbraně pilot Michael Durant. Kvůli vážnému zranění se nemohl dostat ze sedačky. Vtom se zjevili dvě povědomé tváře: Durant osobně odstřelovače neznal, ale věděl, ke komu patří. Pomohli mu pryč z vrtulníku a usadili ho poblíž, měl jim se svým samopalem krýt záda. Zbytek posádky totiž nebyl ve stavu, aby jim pomohl. „Ti kluci z Delty byli klidní. Myslel jsem, že je jen otázkou času, než pro nás dorazí záchranný konvoj,“ popsal později Durant v listu The Inquier.

Občanská válka v Somálsku

Odstřelovačům se podařilo zlikvidovat několik desítek útočníků. Pak však Durant od vraku zaslechl výkřik: „Sakra, dostal jsem to.“ Gordonův hlas už pak víc nezaslechl. Shughart k němu za moment přiběhl, předal mu Gordonovu zbraň a řekl, že mu dochází munice, popřál „hodně štěstí“ a vrátil se k vraku. Krátce poté dav zabil i druhého člena Delta Force a obsadil místo havárie.

Nejvyšší vyznamenání

Smrt Garyho Gordona a Randyho Shugharta ale nebyla zbytečná. Jeden z rebelských velitelů totiž nedovolil rozvášněným Somálcům, aby zlynčovali k smrti i Duranta. Díky diplomatickému úsilí byl pilot po jedenácti dnech zajetí propuštěn na svobodu. Bitva o Mogadišu pokračovala až do rána 4. října, kdy na několika místech uvězněné jednotky zachránil těžce obrněný americko-pákistánsko-malajský konvoj.

A výsledek operace? Podařilo se sice zajmout dva Aididovy velitele, ale bylo to za cenu smrti 18 Američanů. Pakistán i Malajsie ztratili po jednom vojákovi. Somálské ztráty se uvádějí mezi 1500-3000 zabitými.

Americký vrtulník nad Mogadišu v roce 1993

V reakci na to nechal Clinton speciální jednotky z Mogadišu stáhnout. Třiadvacátého května 1994 pak příbuzným Gordona a Shugharta předal nejvyšší vojenské vyznamenání Medal of Honor, poprvé udělené od války ve Vietnamu. Události bitvy přiblížil v roce 2001 Ridley Scott v úspěšném filmu Black Hawk Down (Černý jestřáb sestřelen).