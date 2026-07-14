Češi našli v Chorvatsku kabelku s milionem. Policie je viní, že si část peněz nechali

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  8:58
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Dva Češi se v pondělí ocitli v chorvatském vězení poté, co si podle policie přivlastnili kabelku s více než 45 tisíci eury, kterou našli na zemi ve městě Mali Lošinj. Vyšetřující soudce župního soudu v Rijece jim nařídil předběžnou vazbu, v případě ponechání na svobodě by totiž dle něj mohli uprchnout. Rovněž stanovil, že si vazbu každý může v průběhu řízení nahradit složením kauce ve výši 3 200 eur.

Češi našli podle policie v pátek kolem 19:00 látkovou tašku značky Louis Vuitton, uvnitř které bylo celkem 45 300 eur (přes jeden milion korun). Z toho 45 000 eur se nacházelo v papírové obálce a dalších 300 eur v peněžence, popisuje portál Burin.

V tašce byly mimo jiné také osobní věci majitele a jeho dětí. Češi jsou obviněni, že si peníze nechali. Jak ale server dodává, z celkové částky chybělo 6 100 eur.

Oba Češi podle portálu tvrdí, že chybějící peníze nevzali a že na tašku narazili náhodou při procházce. Ležela podle nich na zemi u cesty.

V pondělí odpoledne se na župním soudu v Rijece konalo jednání na základě návrhu státního zastupitelství, aby byla dvojici nařízena vazba. Soudce návrhu vyhověl.

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Češi našli v Chorvatsku kabelku s milionem. Policie je viní, že si část peněz nechali

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