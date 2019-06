Češi protestovali proti ‚oligarchovi ze Slovenska, který spolupracoval s Stb‘, píše zahraniční tisk

Největších protestů v Praze od pádu komunismu si všímají dnes i polská média. „Více než 250 tisíc lidí demonstrovalo proti premiérovi,“ píše Dziennik. „Byla to největší ukázka nespokojenosti občanů od sametové revoluce,“ zdůrazňuje list Rzeczpospolita. „Čtvrt milionu Čechů vyšlo do ulic,“ konstatuje zpravodajský server Onet. O masivní demonstraci píší i slovenská média.

„Demise, anebo defenestrace,“ píše v titulku Gazeta Wyborcza. „Češi toho mají dost,“ míní televize TVN 24 na svém webu o „obrovské manifestaci v Praze“.

„Tak velký protest v Čechách nebyl 30 let. Více než 250 tisíc lidí přišlo na Letnou, aby demonstrovali proti zkorumpované vládě Andreje Babiše,“ píše Gazeta Wyborcza a cituje názory demonstrantů, že Babiš nemá morální právo stát v čele státu, nebo že v normální zemi by už dávno nebyl v politice.

Ale „bojové ovzduší, jaké bylo cítit ve Varšavě během pochodů na obranu demokracie, v Praze nebylo, demonstrace připomínala spíše obrovský piknik“, poznamenal zpravodaj listu.

Oligarcha ze Slovenska

„Za Babišem, oligarchou ze Slovenska, který za komunismu spolupracoval se Státní bezpečností, se korupční podezření vlečou od roku 2011, kdy jím vytvořená strana ANO vstoupila do českého parlamentu jako druhá nejsilnější. Babiš se tehdy stal vicepremiérem a ministrem financí. V dalších volbách, na podzim 2017, ANO vyhrálo. Ale obvinění proti Babišovi jsou čím dál vážnější,“ upozornil deník na problémy s dotacemi pro Agrofert a názor Evropské komise, že premiér je ve střetu zájmů. Babiš ale předstihl rozhodnutí prokuratury výměnou ministra spravedlnosti, přičemž se předpokládá, že nová šéfka resortu, „naprosto loajální“ Marie Benešová, má podle mnoha komentátorů nepřipustit, aby byl premiér obviněn.



„Nevěřím, že se zítra něco změní. Babiš sám demisi nepodá. Ale z naší demonstrace plyne vůči němu a jeho lidem signál: bojte se. Současně chceme dodat odvahu soudcům, novinářům, úředníkům, aby se Babiše nebáli. Protože stojíme za nimi,“ citoval deník jednoho z demonstrantů a dodal, že tak velké demonstrace Praha nepamatuje od podzimu 1989, kdy se za takzvané sametové revoluce hroutil československý komunismus.

Svrhnou Češi premiéra?

Sám Babiš ale o protestech říká, že je to cena za demokracii a že se jimi vůbec netrápí, podotýká závěrem Gazeta Wyborcza.

„Svrhnou Češi svého premiéra?“ ptá se týdeník Polityka na svém webu. Připomíná ale, že Babiš na svou obranu stále říká, že celé vyšetřování proti němu je spiknutí jeho nepřátel. A spolu s prezidentem Milošem Zemanem opakuje, že klidná, pracovitá společnost je podváděna elitami, které ve zkratce nazývají pražskou kavárnou. „Takto podněcovaná nenávist přináší své ovoce: Babišova strana i přes těžkou kritiku nadále vede v průzkumech obliby a v některých má dvojnásobnou převahu nad konkurencí,“ upozornil časopis.

Nedělní demonstrace v Praze proti premiérovi Andreji Babišovi a za nezávislost justice byla patrně největším protestem za posledních 30 let v Česku, píše dnes slovenský tisk. Noviny také otiskly fotografie davu demonstrantů na Letné v Praze.

„Po třiceti letech zaplnili Letnou. Po pádu komunismu si mysleli, že to již nebude třeba, ale premiér Babiš podle nich ohrožuje demokracii,“ napsal list Sme. Podle deníku se k milionového protestu z roku 1989 demonstranti nepřiblížili, Letná ale vypadala zaplněná. List také napsal, že zatímco před 30 lety tam v období takzvané sametové revoluce z pódia přednesl projev také současný český prezident Miloš Zeman, tentokráte tam chyběl. Babiše zároveň označil za Zemanova chráněnce.

Vyvrcholení nespokojenosti

„Letenská pláň v Praze: 250 tisíc lidí protestovalo proti premiérovi,“ napsal nejčtenější slovenský list Nový čas, který demonstraci označil za vyvrcholení protestů za nezávislost justice a za rezignaci Babiše.

„Série protestů ve vícero českých městech v neděli vyvrcholila a Češi vyšli do ulic, aby ukázali svou nespokojenost týkající se údajného Babišova zneužívání dotací a konfliktu zájmů. Vrásky na čele jim dělá nezávislost české justice po té, co Babiš na post ministra spravedlnosti dosadil Marii Benešovou,“ uvedl list Plus Jeden deň.

„Letná: Čtvrt milionu lidí proti Babišovi,“ napsal list Pravda, podle kterého šlo možná o největší demonstraci za uplynulých 30 let. Deník také připomenul, že velký protest se uskutečnil již na začátku června na pražském Václavském náměstí a následně se konaly demonstrace v regionech.