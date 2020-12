Češi si mohou zkrátit cestu přes Sasko. Žádné nařízení neporuší

Berlín Pokud se Češi místo delší cesty Českem rozhodnou zkrátit trasu jízdou přes Sasko, žádné saské nařízení proti pandemii covidu-19 tím neporuší. ČTK to dnes sdělilo saské ministerstvo sociálních věcí, které je zodpovědné za resort zdravotnictví, a tím i za karanténní opatření.

Český konzulát v Drážďanech nicméně zkracování cest nedoporučuje, neboť má informace o několika pokutovaných českých občanech.

Před tranzitem přes Sasko minulý týden v pátek varovalo české ministerstvo zahraničí, které zmínilo hlavně Šluknovský výběžek. Spolková i saská policie ale tehdy ČTK řekly, že zkrácení cesty přes Sasko není porušením karanténních nařízení, pokud lidé německé území co nejrychlejší cestou opět opustí a jízdu nepřeruší například kvůli nákupům.

Prohlášení spolkové i saské policie v pondělí potvrdilo i saské ministerstvo zdravotnictví, které je odpovědné za karanténní opatření. Toto nařízení výslovně tranzit zmiňuje jako možný bez porušení karanténních podmínek. „Týká se to i případu, kdy z výchozího bodu v Česku může být dosaženo cílového bodu v Česku nejrychleji přes Německo. Nutné je ale pamatovat na to, že kdo jako tranzitní cestující (Sasko) co nejrychleji neopustí, ale zastaví se například nakoupit, musí počítat s pokutou,“ uvedlo saské ministerstvo.



Někteří Češi mezitím ohlásili, že platili pokutu až 150 eur (4000 korun). Všichni tvrdí, že Saskem pouze projížděli. Zda tomu tak skutečně bylo, se nepodařilo ČTK ověřit. Spolková policie uvedla, že pokuty za karanténní prohřešky udělují saské úřady i na základě informací, které jim spolková policie ohlásí. Saská policie odkázala na saské ministerstvo sociálních věcí. To zase tvrdí, že pokutováni jsou ti, kteří podmínky tranzitu poruší.

Neupřesněné informace o pokutovaných Češích mohou naznačovat buď porušení podmínek tranzitu, nebo odlišný výklad policistů. Český konzulát na facebooku uvádí, že podle získaných informací se v Sasku rozumí tranzitem pouze cesta do vzdáleného cíle, kterého není možné z Česka dosáhnout jinak než jízdou přes Sasko. Pondělní vyjádření saského ministerstva sociálních věcí nicméně považuje za tranzit i pouhé zkracování cesty.

Zdroje ČTK se ale shodují v tom, že v době nynější složité epidemické situace nepatří tranzitující Češi v Sasku k vítaným návštěvníkům. Sasko v posledních dnech výrazně zpřísnilo ostrahu hranice nejen s Českem, ale i Polskem.