Nebraska zařadila českou čtvrť v Omaze do prestižního seznamu historických míst. Pomůže to její obnově

Malé Čechy, nazývané též České město nebo jednoduše Praha, vybudovali čeští imigranti v nyní čtyřset tisícové Omaze převážně v letech 1885 až 1900. Podle agentury History Nebraska je čtvrť dokladem unikátního propojení bytových a komerčních nemovitostí, které odrážejí atmosféru života české komunity.

„Toto místo prochází oživením a existují lidé, kteří chtějí zajistit, aby historická ochrana byla součástí budoucnosti této čtvrti a pomohla jí udržet klíčové aspekty její bohaté historie,“ zdůvodnil zařazení čtvrtě do seznamu David Calease z nebraského Národního památkového úřadu.

Read more on Little Bohemia newly listed on National Register of Historic Places at https://t.co/kSVVLpv0d3