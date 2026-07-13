Česká turistka zemřela v Malé Fatře. Uklouzla a padala terénem

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  9:46aktualizováno  9:46
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Horští záchranáři zasahovali u pádu Češky v pohoří Malá Fatra. (12. července 2026) | foto: hzs.sk

Třiasedmdesátiletá česká turistka v neděli nepřežila pád ve slovenském pohoří Malá Fatra. Žena uklouzla a padala skalnatým lesním terénem, oznámila horská záchranná služba (HZS). Neštěstí se stalo v lokalitě Sokolie u vesnice Terchová nedaleko Žiliny.

Z informací HZS vyplývá, že turistka byla součástí skupiny, která postupovala po značené stezce vedoucí k jedné z chat. Na místě zasahovali přivolaní horští záchranáři. Žena však nepřežila.

Terchová a její okolí patří k vyhledávaným cílům turistů. V oblasti se nachází mnoha značených turistických stezek.

Nedaleko lokality Sokolie je soustava kaňonů a soutěsek s vodopády. V zimě zase návštěvníci využívají místní lyžařské středisko Vrátna.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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