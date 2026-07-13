Česká turistka zemřela v Malé Fatře. Uklouzla a padala terénem

Z informací HZS vyplývá, že turistka byla součástí skupiny, která postupovala po značené stezce vedoucí k jedné z chat. Na místě zasahovali přivolaní horští záchranáři. Žena však nepřežila.
Terchová a její okolí patří k vyhledávaným cílům turistů. V oblasti se nachází mnoha značených turistických stezek.
Nedaleko lokality Sokolie je soustava kaňonů a soutěsek s vodopády. V zimě zase návštěvníci využívají místní lyžařské středisko Vrátna.
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