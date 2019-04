‚Rozsudek popírá skutečné události.‘ Češka odsouzená v Pákistánu za pašování drog se odvolala

LÁHAUR (Pákistán) Dvaadvacetiletá Tereza Hlůšková, které pákistánský soud minulý měsíc vyměřil osm let a osm měsíců za pašování drog, se v úterý proti tomuto rozhodnutí odvolala. Informoval o tom v úterý list The Daily Pakistan.

Hlůšková ve svém odvolání k vrchnímu soudu Láhauru žádá, aby byl rozsudek anulován, protože „popírá skutečné události případu“. Mladá žena od počátku tvrdí, že do Pákistánu přijela jako modelka a někdo jí heroin do kufru podstrčil. Vedle trestu odnětí svobody dostala i pokutu 113 000 pákistánských rupií (zhruba 18 500 korun).

Pákistánští celníci mladou ženu zadrželi loni 10. ledna, údajně poté, co prošla přes dvě kontrolní stanoviště protidrogových jednotek cestou na let do Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech. Odtud se chystala pokračovat do Irska. Média původně uváděla, že vezla devět kilogramů drogy, v době závěrečného soudního stání některá psala, že šlo o osm a půl kilogramu heroinu.

Pákistánský zpravodajský portál UrduPoint uvedl, že drogy, které Češka převážela, by měly na černém trhu hodnotu 150 milionů pákistánských rupií (24,5 milionu korun).

Do březnového rozsudku se proces s českou občankou se v Láhauru vlekl více než rok a provázely ho četné odklady.