Ukrajinci děkují Česku za pomoc. Ruské útoky na energetiku nahněvaly i Slovensko

Autor: ,
  21:08aktualizováno  21:08
Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha poděkoval Česku za praktickou pomoc, která pomáhá zmírnit energetickou krizi způsobenou ruskými útoky. K utrpení ukrajinských civilistů kvůli útokům na energetiku se vyjádřil i slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Oznámil, že Slovensko předá protest ruskému velvyslanectví proti porušování mezinárodního humanitárního práva.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem Andrijem Sybihou při své návštěvě Ukrajiny (9. ledna 2026) | foto: Reuters

Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) se svým ukrajinským protějškem...
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka (vlevo) se sešel se svým slovenským...
Zástupci iniciativy Dárek pro Putina si během cesty na Ukrajinu prohlédli...
Ukrajinské hlavní město Kyjev sužují výpadky elektřiny. (21. ledna 2026)
65 fotografií

„Rád bych vyjádřil upřímné poděkování České republice, regionálním úřadům, občanské společnosti a všem českým přátelům Ukrajiny za jejich konkrétní a účinnou podporu,“ napsal ukrajinský ministr.

Sybiha zejména ocenil iniciativu Dárek pro Putina, která během několika dní dokázala ve sbírce získat více než 80 milionů korun na generátory, baterie a další vybavení zachraňující životy, organizaci Post Bellum, která obstarala téměř padesátku generátorů pro Charkov, a také pomoc Středočeského kraje.

„Je to příklad skutečné solidarity. Česká republika ukazuje, že podpora Ukrajiny nejsou jen slova, ale konkrétní činy, které zachraňují životy a posilují naši odolnost. Děkujeme všem, kteří se připojují k projektu ‚Teplo pro Ukrajinu‘,“ dodal ministr.

Solidaritu s Ukrajinci vyjádřil v sobotu slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. V sobotním prohlášení přislíbil „tlumočit náš protest“ ruskému velvyslanectví kvůli porušování mezinárodního humanitárního práva ruskými útoky na ukrajinskou energetiku, stupňující utrpení ukrajinských civilistů.

„V žádném konfliktu by takto neměli trpět civilisté,“ uvedl Blanár, který v sobotu telefonicky vyjádřil účast ukrajinskému velvyslanci Myroslavovi Kastranovi.

„Slovenská republika dodala Ukrajině jen za letošní leden dvakrát více urgentní elektrické energie než za loňský rok,“ uvedl Blanár.

Připomněl, že loni v prosinci uvolnil půl milionu eur pro ukrajinské velvyslanectví v Bratislavě, aby mohlo od slovenských dodavatelů koupit 38 velkých generátorů pro školy, školky a nemocnice. Podle velvyslance většina generátorů slouží v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, dodal.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.