„Rád bych vyjádřil upřímné poděkování České republice, regionálním úřadům, občanské společnosti a všem českým přátelům Ukrajiny za jejich konkrétní a účinnou podporu,“ napsal ukrajinský ministr.
Sybiha zejména ocenil iniciativu Dárek pro Putina, která během několika dní dokázala ve sbírce získat více než 80 milionů korun na generátory, baterie a další vybavení zachraňující životy, organizaci Post Bellum, která obstarala téměř padesátku generátorů pro Charkov, a také pomoc Středočeského kraje.
„Je to příklad skutečné solidarity. Česká republika ukazuje, že podpora Ukrajiny nejsou jen slova, ale konkrétní činy, které zachraňují životy a posilují naši odolnost. Děkujeme všem, kteří se připojují k projektu ‚Teplo pro Ukrajinu‘,“ dodal ministr.
Solidaritu s Ukrajinci vyjádřil v sobotu slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. V sobotním prohlášení přislíbil „tlumočit náš protest“ ruskému velvyslanectví kvůli porušování mezinárodního humanitárního práva ruskými útoky na ukrajinskou energetiku, stupňující utrpení ukrajinských civilistů.
„V žádném konfliktu by takto neměli trpět civilisté,“ uvedl Blanár, který v sobotu telefonicky vyjádřil účast ukrajinskému velvyslanci Myroslavovi Kastranovi.
„Slovenská republika dodala Ukrajině jen za letošní leden dvakrát více urgentní elektrické energie než za loňský rok,“ uvedl Blanár.
Připomněl, že loni v prosinci uvolnil půl milionu eur pro ukrajinské velvyslanectví v Bratislavě, aby mohlo od slovenských dodavatelů koupit 38 velkých generátorů pro školy, školky a nemocnice. Podle velvyslance většina generátorů slouží v Sumské oblasti na severovýchodě Ukrajiny, dodal.