Vážná nehoda české rodiny při návratu z Jadranu, řidič za volantem usnul

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  10:59aktualizováno  10:59
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Těžká zranění utrpěla v neděli odpoledne čtyřčlenná česká rodina při autonehodě na dálnici A2 poblíž obce Großwilfersdorf na jihovýchodě Rakouska. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Češi se podle webu vraceli z dovolené u Jadranu, když šestačtyřicetiletý řidič za volantem pravděpodobně krátce usnul a s autem kolem 15:30 sjel mimo vozovku.

Vůz prorazil oplocení proti zvěři a za ním se zastavil na travnaté ploše.

Těžká zranění vedle řidiče utrpěla i jeho padesátiletá manželka a také dva synové ve věku deseti a 12 let. Staršího ze synů musel do nemocnice transportovat vrtulník, ostatní do nemocnice ve Štýrském Hradci převezla záchranka.

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