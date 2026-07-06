Vážná nehoda české rodiny při návratu z Jadranu, řidič za volantem usnul

Těžká zranění utrpěla v neděli odpoledne čtyřčlenná česká rodina při autonehodě na dálnici A2 poblíž obce Großwilfersdorf na jihovýchodě Rakouska. Informuje o tom server Kleine Zeitung. Češi se podle webu vraceli z dovolené u Jadranu, když šestačtyřicetiletý řidič za volantem pravděpodobně krátce usnul a s autem kolem 15:30 sjel mimo vozovku.
Vůz prorazil oplocení proti zvěři a za ním se zastavil na travnaté ploše.
Těžká zranění vedle řidiče utrpěla i jeho padesátiletá manželka a také dva synové ve věku deseti a 12 let. Staršího ze synů musel do nemocnice transportovat vrtulník, ostatní do nemocnice ve Štýrském Hradci převezla záchranka.