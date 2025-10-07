Izrael deportoval Češku ze zadržené flotily, na hranici ji převzali Jordánci

Jordánsko převzalo 131 členů propalestinské flotily Global Sumud, které od minulého týdne zadržoval Izrael. České ministerstvo zahraničí o něco později potvrdilo, že česká občanka Šárka Přikrylová, která plula s flotilou, byla spolu se skupinou Švýcarů deportována z Izraele a nachází se právě v Jordánsku.
Švédská aktivistka Greta Thunbergová přiletěla po deportaci z Izraele do Athén....

Podle prohlášení jordánské diplomacie předal Izrael propalestinské aktivisty do Jordánska na přechodu Allenbyho most.

Mezi lidmi, které na lodích flotily zadrželi izraelští vojáci, byla i Češka Přikrylová. V izraelském detenčním zařízení ji minulý týden navštívil český diplomat a ambasáda slíbila, že jí bude poskytovat konzulární asistenci podle potřeb.

Izraelské bezpečnostní síly zadržely aktivisty a členy flotily při zásahu na moři minulý týden. Zatčených bylo 479 lidí, 341 z nich Izrael deportoval v předchozích dnech. V pondělí Izrael propustil například slovenského účastníka flotily či švédskou aktivistku Gretu Thunbergovou.

Propalestinská flotila, která čítala na čtyři desítky lodí, se snažila přepravit po moři humanitární pomoc do Pásma Gazy a chtěla narušit námořní embargo, jež Izrael na toto palestinské území uvalil. Aktivisté plavbu vnímali také jako protest proti válce v Pásmu Gazy, kterou mnozí z nich označují za genocidu Palestinců.

