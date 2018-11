České zbraně v britském podsvětí. Angličtí vyšetřovatelé bojují proti pistolím dovezených z Hlučína

Londýn Britští vyšetřovatelé se potýkají s případem plynových pistolí Zoraki turecké výroby, které byly do Británie dovezeny z České republiky a v anglickém městě Bedford upraveny na zbraně střílející ostrými náboji. Balistikové jejich stopy zachytili na celé řadě míst v Anglii, napsal v neděli list The Guardian. Zbraně podle policie pocházejí z obchodu v Hlučíně, který vlastní česká firma Balistas. Ta zásilku poslala v květnu 2017, uvedl list.

Upravené plynové pistole Zoraki se z Bedfordu, který leží zhruba 80 kilometrů severně od Londýna, rychle rozšířily bezmála do všech směrů: na východ do hrabství Essex, na západ do města Birmingham a na jih do britské metropole a přilehlého Lutonu.

Upravené zbraně figurovaly v pokusu o vraždu, ve střelbě z projíždějícího auta do provozovny rychlého občerstvení plné lidí, v nájemné vraždě v londýnském nákupním středisku a ve střelbě na rodinný dům na východě Londýna.

Výchozím bodem kauzy byl útok na satirický časopis Charlie Hebdo v Paříži v roce 2015. Při vyšetřování se zjistilo, že zbraně, jejichž prostřednictvím dva francouzští islamisté povraždili 12 lidí, pocházejí ze slovenského obchodu. Přes překupníky se původně deaktivované zbraně dostaly až k teroristům. Slovensko hned v roce 2015 radikálně zpřísnilo zákon o zbraních.

V okolních zemích, tedy i v České republice, se následně v reakci objevila řada firem, kde je nyní legální si plynové pistole, jako je Zoraki, nebo takzvané flobertky, koupit legálně, vysvětlil detektiv Justin Dipper, který se zásilkou pistolí do Bedfordu zabývá.

V poslední době vyšlo najevo, že mezery v zákonech si všimly skupiny organizovaného zločinu. Mezi květnem 2017 a květnem 2018 zaznamenal britský Národní kriminální úřad (NCA) 99 zločinů, při nichž byla použita upravená plynová zbraň anebo flobertka.