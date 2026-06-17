Mezinárodní gang prodával osobní údaje, odhalila policie. Zasahovala i v Česku

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  10:59aktualizováno  10:59
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Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní gang zabývající se nelegální distribucí osobních údajů občanů středoasijské země a dalších zemí postsovětského Společenství nezávislých států, oznámila kazachstánská policie. Na rozsáhlé speciální operaci se podle komuniké podílela také místní zpravodajská služba KNB.
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Policisté z Kazachstánu a Česka rozbili mezinárodní gang zabývající se nelegální distribucí osobních údajů občanů středoasijské země a dalších zemí postsovětského Společenství nezávislých států, oznámila kazachstánská policie. (17. června 2026) | foto: Policie Kazachstán

„Dlouhodobé operativní sledování, pečlivé naplánování a koordinované akce justičních orgánů umožnily odhalit a potlačit činnost zločinecké skupiny působící v mezinárodním měřítku. Současně se ve městech Ústí nad Labem v České republice, Astana, Almaty a Karaganda uskutečnily domovní prohlídky v bydlištích osob zapojených do případu,“ uvedl vedoucí odboru pro potírání kybernetické zločinnosti kazachstánského ministerstva vnitra Žandos Sujinbaj. Policisté podle něj zabavili velké množství nosičů dat a také hotovost.

Podezřelí podle ministerstva za účelem trestné činnosti vytvořili uzavřený internetový zdroj, kde umisťovali osobní údaje občanů Kazachstánu a sousedních zemí.

Uvnitř skupiny platila přísná hierarchie: každý člen plnil svou roli, od koordinátorů až po operátory, kteří přijímali a zpracovávali zakázky na nelegálním „trhu“ osobních údajů. Pro inkasování nezákonně získaných prostředků skupina využívala účty sloužící k praní špinavých peněz.

„Byl stanoven ceník pro různé druhy nelegálních služeb, včetně jednorázových požadavků a předplatného pro přístup ke zdroji. Předpokládaní organizátoři zločinecké činnosti byli zadrženi a umístěni do cel předběžného zadržení. Vyšetřování pokračuje,“ uvedl Sujinbaj.

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