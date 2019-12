Česko plní klimatické závazky, řekl Babiš na konferenci OSN. ‚Pro všechny z nás je jen jedna planeta‘

Madrid Klimatické závazky stanovené do roku 2020 Česká republika splní a v některých oblastech je i překoná. V projevu na úvod Konference OSN o změnách klimatu (COP25) v Madridu to v pondělí řekl český premiér Andrej Babiš, který ale zároveň upozornil, že bez jaderné energie Česko nebude moci v budoucnu dosáhnout uhlíkové neutrality. Babiš také zdůraznil, že úsilí v boji proti globálnímu oteplování musí vyvinout všechny státy světa bez rozdílu a ne jen Evropa.

„S radostí vám mohu oznámit, že naše klimatické závazky do roku 2020 splníme nebo je dokonce ještě předběhneme. Do roku 2030 očekáváme snížení o 43 procent. Náš dlouhodobý cíl je snížení emisí o 80 procent do roku 2050,” doplnil. V případě emisí skleníkových plynů se Česko v roce 2017 dostalo na hodnoty o 35 procent nižší než v roce 1990, závazek do roku 2020 přitom činil 20 procent.

U obnovitelných zdrojů elektrické energie už Česko podle předsedy vlády cíl pro rok 2020 splnilo. V příštím roce chtělo mít podíl obnovitelných zdrojů na 13 procentech, ale aktuálně je to už 14,5 procenta. V roce 2030 se pak chce dostat na hodnotu 22 procent.

Ve svém vystoupení neopomněl zdůraznil podporu jádru, které některé unijní státy kategoricky odmítají. „Česká ekonomika je silně závislá na průmyslu a fosilních palivech. Klesající závislost na uhlí a posílení nízkoemisních zdrojů energie je pro nás velkou výzvou a to i když budeme více investovat do nových technologií, výzkumu a vývoje. Jsem absolutně přesvědčen o tom, že musí být podpořen další vývoj jaderné energie jakožto zdroje s nulovými emisemi,“ sdělil.

O podpoře jaderných elektráren Babiš hovoří dlouhodobě. Na tiskové konferenci minulý týden v pátek spolu s ministry životního prostředí a průmyslu Richardem Brabcem a Karlem Havlíčkem řekli, že do roku 2050 by Česko mělo vyrábět až polovinu energie z jádra a že uhlí bude tvořit asi desetinu energetického mixu.



Babiš v pondělí delegátům konference v Madridu také řekl, že přechod na nízkoemisní energetiku je finančně velmi náročný a splnění cílů na rok 2030 si vyžádá obrovské každoroční investice. „Vzhledem k odlišným výchozím pozicím patří Česko k nejvíce zatíženým členům EU,“ dodal.

Babiš se v pondělním projevu vrátil také ke kritice zemí, které klimatické závazky neplní. Na rozpor upozornil už v září v New Yorku v proslovu na klimatickém summitu OSN. Babiš v pondělí zopakoval, že Evropa nemůže být jediná, kdo sliby plní.

„Mezi lety 2017 a 2018 snížila EU emise oxidu uhličitého o 80 milionů tun, ale zbytek světa je zvýšil o 1020 tun. Dlouhodobé strategie některých velkých znečišťovatelů neukazují podle něj žádné zlepšení, spíše naopak. „To se musí změnit,“ řekl.

„Pro všechny z nás je jen jedna planeta. A její ochrana musí být společným úsilím každého z nás,” uzavřel Babiš svůj projev.