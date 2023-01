Jako superstar. Němci kroutí hlavou nad počtem prezidentských debat v Česku

„O nejvyšší úřad bojují dva muži, kteří snad ani nemohou být rozdílnější. Bývalý generál a diplomat proti populistickému expremiérovi a miliardáři,“ uvedla v pátek německá veřejnoprávní televize ZDF.

Poznamenala, že závěr kampaně byl špinavý a přes internet se mimo jiné šířily zprávy, že favorit voleb Pavel zemřel. „Zoufalý čin konkurenčního tábora?“ ptá se stanice. Dodala, že Pavel je před finále zřejmě uvolněný, když na Instagramu zveřejnil sebeironický obrázek se svou podobiznou ve stylu agenta 007 Jamese Bonda a nápisem, že není čas zemřít.

Tématem kampaně se v Česku stala válka na Ukrajině, což podle ZDF přineslo emoce. Stanice vysvětlila, že Babiš vedl masivní kampaň, ve které vystupoval jako zastánce míru. „Během vrcholu kampaně polarizoval Babiš nejen Česko, ale celou Evropu,“ uvedla ZDF s odkazem na Babišovo odmítnutí případné vojenské pomoci Polsku a Pobaltí.

„Bezprostředně poté česká vláda a prezident (Miloš) Zeman ujistili spojence, že Česko samozřejmě závazky vůči NATO dodrží,“ dodala televize. I Babiš po kontroverzním výroku svá slova napravil a spojenecké závazky potvrdil.

Také zpravodajská stanice ntv se věnuje českým volbám a rovněž ona si povšimla vyhrocených momentů kampaně. Poukázala mimo jiné na to, že Babiš kvůli výhrůžkám smrtí předčasně ukončil kontaktní kampaň.

Podrobně se v posledních dnech volbám věnuje saský deník Sächsische Zeitung, který ovšem dění v Česku tradičně sleduje pečlivě. Ve svém článku čtenáře do detailu seznamuje s kampaní, s kandidáty, s pozadím voleb nebo s pravomocemi českého prezidenta. Mimo jiné napsal, že Česko přešlo k přímé prezidentské volbě, aby voliči intenzivněji pocítili demokracii.

„Vzhledem četným televizním duelům se ovšem člověk cítí spíše jako u výběru superstar,“ dodal saský list. V Německu se v týdnech před posledními spolkovými volbami kandidáti hlavních stran střetli čtyřikrát. Prezidenta Němci volí nepřímo.

Deník Süddeutsche Zeitung upozorňuje na kariéry obou českých kandidátů. „O prezidentský úřad se v Česku ucházejí dva muži s komunistickou minulostí. Oba se vzájemně obviňují z působení v tajných službách. Jeden z nich dnes však zastává hodnoty Evropské unie,“ napsal deník.

Zároveň uvádí, že na Pavlově závěrečném setkání s voliči na Staroměstském náměstí v Praze si vícero lidí přineslo transparenty s heslem Pavel na Hrad. „Připomíná to dobu sametové revoluce v roce 1989, kdy lidé skandovali Havel na Hrad,“ dodal list o době, která předcházela zvolení disidenta a spisovatele Václava Havla československým prezidentem.

Francouzský list Le Monde pak svůj text o volbách uvádí titulkem, že Babiš zneužívá strach Čechů z války ve svůj prospěch. Web francouzské stanice France24 i polský server wiadomości.pl si všímají obrazu voleb v českých médiích. France 24 poukazuje na satirickou ilustraci týdeníku Respekt, na které je Babiš vyobrazený stojící na fekálním voze.

Wiadomości.pl zase dvojstran společenských týdeníku Rytmus života, Čas pro hvězdy a Pestrý svět z vydavatelství Mafra, které otiskly podobné zprávy o někzterých českých celebritách s titulky „VIP volí Babiše!“.

Britská veřejnoprávní stanice BBC se v pátek vyslovila v podobném duchu jako manželky obou kandidátů v poslední televizní debatě: „Dva týdny místy bizarní kampaně, která se nesla ve stále negativnějším duchu, se nyní chýlí ke konci“.

O „patrně nejhorší kampani před českými prezidentskými volbami“ píše slovenský list Sme, který soudí, že to bude pokračovat bez ohledu na to, který z kandidátů vyhraje. „Pokud to bude Petr Pavel, Babiš se naplno pustí do kampaně, aby se nejpozději v roce 2025 vrátil do čela české vlády. Pokud by se stalo překvapení a vyhrál Babiš, rozběhla by se snaha dostat do vlády ANO a dát hnutí příležitost naplno ovládnout zemi,“ uvedl deník.

Bradka vs. vousy v habsburském stylu

Na hlavní pozici text o volbách v Česku umístil v pátek i evropský portál Politico. Babiš se podle něj snaží chybějící procenta z předvolebních průzkumů nasbírat vyvoláváním strachu. „Jeho poslední kousek? Volte mě, vyhnu se válce s Ruskem,“ parafrázuje jeho kampaň s tím, že se Babiš snaží působit jako protipól „svého prozápadního a proukrajinského rivala“.

Babiš už teď prý jede v módu „všechno, nebo nic“. Politico stejně jako ostatní weby připomíná i přešlap, kterého se expremiér dopustil, když řekl, že by české vojáky v případě napadení Polska neposlal sousední zemi na pomoc. Snahou o neutralitu podle portálu připomíná „svého přítele, maďarského premiéra Viktora Orbána“.

A zatímco Petr Pavel ještě má kde brát nové voliče – v táborech neúspěšných kandidátů z prvního kola, kteří ho většinou podpořili – Babiš už příliš nových zdrojů podpory nemá, všímá si web. I proto prý přešel na negativní kampaň a snaží se zpochybnit Pavlovu důvěryhodnost.

U samotného exšéfa generálního štábu například vyzdvihuje, že v rámci mise UNPROFOR v bývalé Jugoslávii zachránil zajaté francouzské vojáky. Liberální voliče si podle Politica nenaklonil jen prozápadní orientací, ale třeba i podporou sňatků stejnopohlavních párů.

Britský list The Guardian pak svým čtenářům Pavla představuje jako kandidáta, který zaujal pozici budoucího státníka, „konzistentní s jeho slibem vrátit důstojnost prezidentskému úřadu“. Ta byla totiž podle mnoha Čechů pošpiněna „Zemanovými provokativními šprýmy“, píše deník. Zmiňuje třeba, jak prezident před ruským diktátorem Vladimirem Putinem prohlásil, že by se novináři měli likvidovat, či jak se v Číně chtěl učit „stabilizovat společnost“.

Také Britové poukazují na významnou propast v předvolebních průzkumech mezi vedoucím Pavlem a druhým Babišem a vyjmenovávají dezinformace, které se po prvním kole začaly šířit. Třeba údajnou falešnou zprávu od generála zmiňující mobilizaci do války na Ukrajině nebo účelově sestříhané video Pavlova projevu tak, aby se zdálo, že chce Česko zatáhnout do války s Ruskem. Důkazy o Babišově zapojení nejsou, nicméně přesně v tomto duchu Pavlův rival celou dobu vystupuje, uvádí The Guardian.

A jako perličku zmiňuje jeho vzezření v debatě České televize. „Babiš dorazil výrazně vousatější než obvykle. Nechal si rozrůst svou dříve nakrátko střiženou a téměř neviditelnou bradku, což mohla být snaha vyrovnat se soupeřově bujnému plnovousu habsburského stylu,“ glosuje The Guardian.