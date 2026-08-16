Řidič z Česka způsobil nehodu v Německu, neměl řidičák a zřejmě byl pod vlivem drog

O nehodě informoval německý zpravodajský server Lausitznews.
Čtyřiatřicetiletý řidič vozu VW Transporter jel směrem na Drážďany. Krátce před sjezdem Budyšín-východ z dosud nezjištěných příčin narazil do vozu Mercedes Sprinter s přívěsem, který jel před ním. Přívěs se po nárazu odpojil a zůstal stát napříč dálnicí. Do něj následně narazil 22letý řidič osobního vozu Opel, který už nedokázal včas zareagovat.
Policie zjistila, že řidič Volkswagenu neměl platné řidičské oprávnění a byl pravděpodobně pod vlivem drog. Nařídila mu odběr krve, zakázala další jízdu a zahájila příslušná řízení.
Kvůli vyšetřování nehody byla dálnice A4 ve směru na Drážďany zhruba hodinu zcela uzavřena a další hodinu byla průjezdná pouze jedním jízdním pruhem.