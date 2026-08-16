Řidič z Česka způsobil nehodu v Německu, neměl řidičák a zřejmě byl pod vlivem drog

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  8:00aktualizováno  8:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Český řidič bez platného řidičského průkazu a zřejmě pod vlivem drog způsobil v pátek ráno nehodu na dálnici A4 poblíž Budyšína. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda je podle německé policie zhruba šedesát tisíc eur (asi 1,5 milionu Kč).

O nehodě informoval německý zpravodajský server Lausitznews.

Čtyřiatřicetiletý řidič vozu VW Transporter jel směrem na Drážďany. Krátce před sjezdem Budyšín-východ z dosud nezjištěných příčin narazil do vozu Mercedes Sprinter s přívěsem, který jel před ním. Přívěs se po nárazu odpojil a zůstal stát napříč dálnicí. Do něj následně narazil 22letý řidič osobního vozu Opel, který už nedokázal včas zareagovat.

Policie zjistila, že řidič Volkswagenu neměl platné řidičské oprávnění a byl pravděpodobně pod vlivem drog. Nařídila mu odběr krve, zakázala další jízdu a zahájila příslušná řízení.

Kvůli vyšetřování nehody byla dálnice A4 ve směru na Drážďany zhruba hodinu zcela uzavřena a další hodinu byla průjezdná pouze jedním jízdním pruhem.

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