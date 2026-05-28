Rusko již v úterý předalo zástupci české diplomacie v Moskvě protest proti zadržení kněze. Ten skončil v policejní cele kvůli podezření z převozu zakázaných látek. Později byl propuštěn a opustil Česko.
„V první řadě je v zájmu samotné České republiky a jejích občanů zjistit pravdu a obnovit v této oblasti pořádek, aby se podobné incidenty neopakovaly,“ uvedla Zacharovová na čtvrtečním brífinku pro média.
Ilarionův telegramový kanál uvedl, že duchovní považuje událost za provokaci.
Středočeská policie potvrdila, že policisté zadrželi na čerpací stanici u dálnice D6 auto, ve kterém byly tři sáčky s neznámou bílou látkou. Šlo o jednotky gramů. Expertiza podle prohlášení na telegramu potvrdila, že látka nalezená v automobilu patří mezi zakázané.
Ilarion přitom odmítl jakoukoliv spojitost s nezákonným držením nebo přepravou těchto látek. Vyšetřování v Česku nadále pokračuje.
Ilarion po svém propuštění poděkoval ruskému ministerstvu zahraničí, jmenovitě Zacharovové. Ta dnes bez jakýchkoli důkazů označila český postup za snahu očernit nejen metropolitu, ale „dál přiživovat negativní atmosféru kolem pravoslaví v České republice i v Evropě jako celku“.