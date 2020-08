Česko v ‚červené kategorii‘, Češi po příjezdu do Norska budou muset strávit deset dní v karanténě

Oslo Lidé přijíždějící z České republiky do Norska budou muset po vstupu do této severské země strávit deset dní v karanténě. Informovala o tom agentura Reuters s odkazem na sdělení norského institutu veřejného zdraví (FHI). Ten zařadil Česko společně s Francií, Švýcarskem a Monakem do „červené kategorie“ na svém takzvaném semaforu kvůli nepříznivému vývoji jejich epidemické situace. Změny budou platné od páteční půlnoci.

Koronavirus v Polsku opět sílí, přibývá více případů než v kritickém květnu. Plošné zákazy ale vláda nechystá FIH zároveň doporučuje Norům cestovat do těchto čtyř zemí jen v nezbytných případech. Výstraha se týká rovněž některých regionů sousedního Švédska.

Norsko zrušilo povinnost izolace pro osoby přijíždějící z ČR teprve v půlce července. FIH dovoluje volné cestovaní do země lidem ze států, které v posledních dvou týdnech zaregistrovaly méně než 20 potvrzených případů nákazy koronavirem na 100 000 obyvatel a zároveň v nich byl průměr pozitivních výsledků všech provedených testů pod pěti procenty. Jelikož v ČR se ukazatele pohybovaly nad touto hranicí, varoval FHI již v pondělí, že by zemi mohl zařadit do „červené kategorie“. Situaci týkající se nákazy koronavirem ve státech Evropské unie, schengenského prostoru bez kontroly na vnitřních hranicích a Evropského hospodářského prostoru (EHP) hodnotí norský zdravotní institut každé dva týdny, a pokud je to třeba, i častěji. Rozhodnutí o tom, kterých zemí se bude při příjezdech týkat karanténa, přijímá norská vláda na základě hodnocení FHI. ‚Červené‘ Česko. Norsko zvažuje znovuzavedení karantény pro lidi přijíždějící z ČR Norsko s 5,4 miliony obyvatel dosud zaregistrovalo podle Univerzity Johnse Hopkinse 9409 nakažených koronavirem a s covidem-19 tam zemřelo 256 lidí.