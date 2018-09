Česko vyslalo do Jordánska tři lékaře, budou pomáhat uprchlíkům a sociálně slabým

PRAHA Z Česka ve středu odletěl do Jordánska tříčlenný lékařský tým v rámci programu Medevac. Lékaři z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady budou v Ammánu pomáhat syrským uprchlíkům žijícím v uprchlických táborech v Jordánsku a sociálně slabým Jordáncům. Ve středu to uvedlo ministerstvo vnitra.

„Jedná se o lékařský tým specializovaný na plastickou a rekonstrukční chirurgii,“ uvedlo ministerstvo. Lékaři budou v Jordánsku do 29. září. Podle úřadu je obtížné předem odhadovat, kolik lidí budou lékaři operovat, bude to záviset na konkrétních pacientech a zákrocích. „Nicméně tato specializace standardně zvládne odoperovat zhruba 20 pacientů za misi,“ uvedlo ministerstvo.



Do Jordánska se letos v rámci programu Medevac plánují ještě další dvě lékařské mise. Za dva měsíce odletí do blízkovýchodní země na deset dní oftalmologové z Fakultní nemocnice Hradec Králové a od 21. do 30. listopadu budou v Jordánsku také ortopedi z Ústřední vojenské nemocnice

Další dvě mise v rámci programu Medevac se plánují do Senegalu. Obě by se měly uskutečnit na přelomu listopadu a prosince, do africké země by měli zamířit odborníci na problémy nosního, ušního a krčního ústrojí a gynekologové.

Češi v Jordánsku odoperovali 1800 pacientů

Česko vysílá lékaře do Jordánska od roku 2013. Za tu dobu bylo v programu Medevac odoperováno 1800 pacientů. Kromě již zmíněných specialistů pomáhají také odborníci v oboru traumatologie nebo dětské kardiochirurgie.

Medevac funguje v ČR od roku 1993. V počátcích zahrnoval zejména evakuaci pacientů na léčení do České republiky. První pacientkou byla čtyřletá holčička zraněná granátem během války v Bosně a Hercegovině. Operovali ji lékaři v Motole. Od roku 1993 do roku 2013 bylo v Česku v rámci programu Medevac léčeno 171 zahraničních pacientů, převážně dětí.

Po roce 2013 se program rozšířil o vysílání expertů do zahraničí. Čeští lékaři pomáhali kromě Jordánska také v Kambodži, Keni, Iráku, Maroku či Senegalu. V první polovině roku 2018 vycestovalo pomáhat do zahraničí devět týmů ze šesti nemocnic. Specialisté odoperovali celkem 521 pacientů. Od roku 2015 Česko poskytuje také odborné stáže pro lékaře z oblastí postižených humanitární krizí.