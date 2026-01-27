Evropa zasahuje proti teroristické skupině žhářů. O útoky se pokusili i v Česku

Všichni podezřelí byli podle Eurojustu napojeni na stejné organizátory, používali stejné metody a jednali se společným cílem zastrašovat lidi, vyvolávat strach a nedůvěru a bránit podpoře Ukrajiny, která čelí ruské invazi.
Společný vyšetřovací tým Eurojustu, iniciovaný Rumunskem, identifikoval údajné pachatele a postavil je před soud. V Rumunsku a v Česku už byli odsouzeni dva lidé a v Litvě by měl soudní proces s šesti podezřelými začít koncem tohoto roku.
V České republice se v roce 2024 odehrál žhářský útok v autobusovém depu na pražském Klíčově. Tehdejší ministr vnitra Vít Rakušan uvedl, že podezřelý cizinec jednal sám. České úřady rovněž měly podezření na zapojení ruských tajných služeb. Eurojust v dnešní zprávě původ zpravodajské služby zadávající žhářské útoky nespecifikuje.
„V České republice vyšetřování odhalilo, že podezřelý zapálil autobusy v Praze tak, že je postříkal olejem a polil benzínem, než je zapálil,“ napsal dnes Eurojust s tím, že dotyčný Kolumbijec byl odsouzen k osmi letům vězení, k vyhoštění ze země a k náhradě způsobené škody. Agentura dodala, že muž si vyhlížel další místa pro útoky.
Loni česká Bezpečnostní informační služba (BIS) oznámila, že odhalila a pomohla zastavit několik pokusů o sabotážní akce podobné útoku na Klíčově.
Eurojust dnes potvrdil, že vyšetřování v Polsku odhalilo, že kolumbijský občan, který byl zodpovědný za žhářské útoky v České republice, se předtím v Polsku dopustil dvou žhářských útoků, jejichž terčem byly sklady stavebních potřeb ve Varšavě a Radomi. Záznamy těchto incidentů byly později šířeny ruskojazyčnými internetovými médii a prezentovány jako sabotáž vojenské infrastruktury NATO. Řízení týkající se podezřelého a jeho poručníků stále probíhá, uvedl Eurojust.
V Rumunsku byl v červenci 2024 zatčen podezřelý muž poté, co byl přistižen při fotografování míst, kde by bylo možné založit požár.
V Litvě se podezřelí zaměřili na továrnu vyrábějící materiál pro ozbrojené síly Ukrajiny. Přestože si podezřelí přinesli veškerý materiál potřebný k provedení útoku, od svého plánu upustili, když kolem procházeli chodci. Druhý pokus už realizovali, ale nezpůsobili žádnou škodu, protože neměli dostatek hořlavého materiálu.
„Společný vyšetřovací tým zřízený v Eurojustu odhalil, že všechny tyto činy provedla stejná teroristická skupina, u které je podezření, že má vazby na zahraniční zpravodajskou službu,“ tvrdí Eurojust.