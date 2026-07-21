Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, převezli ji do nemocnice

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  13:04
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Chorvatský ostrov Krk (ilustrační foto) | foto: Profimedia.cz

Češku na pláži na chorvatském ostrově Krk zasáhl blesk, je v nemocnici v Rijece. Podle českého ministerstva zahraničí jsou čeští diplomaté v Chorvatsku v kontaktu s místní policií i s nemocnicí.

„Díky rychlé reakci chorvatských záchranných složek se ji podařilo v krátké době transportovat do nemocnice v Rijece. Naší občance přejeme hodně sil a co nejrychlejší uzdravení,“ uvedlo ministerstvo.

Úřad dodal, že bližší informace nebude poskytovat s ohledem na ochranu soukromí a osobních údajů.

Podobné případy nejsou příliš časté. V létě 2005 v Chorvatsku zabil blesk na moři mladého českého turistu, který navzdory bouři vyplul na člunu.

Chorvatsko patří mezi nejpopulárnější turistické destinace Čechů, ministerstvo zahraničí tam proto v létě každoročně posiluje svou přítomnost prostřednictvím konzulárních jednatelství ve Splitu a v Rijece. Dočasně zřízené úřady mají podle ministerstva za cíl včasnou pomoc Čechům v případě nouze. V Chorvatsku v létě působí i čeští policisté.

ostrov Krk

ostrov Krk

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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