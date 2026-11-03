V Tatrách pohřešují dalšího českého turistu, našlo se jen jeho odstavené auto

Všechny snahy jsou zatím bezvýsledné, informoval dnes zpravodajský server Topky.sk.
„Prosíme o pomoc při pátrání po nezvěstném muži. Pokud jste potkali muže na fotografii v období od 16. do 21. října 2026, dejte, prosím, vědět buď do soukromých zpráv, anebo policii,“ napsali příbuzní na sociální síti ve skupině Vysoké Tatry.
Jiřího auto se našlo na odstavné ploše v obci Vyšné Hágy. „S největší pravděpodobností se ztratil při túře po neznačené trase v oblasti Vysokých nebo i Nízkých Tater. Za jakoukoli informaci budeme vděční,“ dodali příbuzní.
Po muži v sobotu 31. října vyhlásila pátrání i česká policie. Nezvěstný má štíhlou postavu, je vysoký 185 až 190 centimetrů a má modré oči.
Minulý měsíc se v Nízkých Tatrách ztratil 73letý český turista, kterého po týdnu našli mrtvého.