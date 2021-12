Vánoční cesty do ciziny se komplikují. Lyžovačka v Rakousku je pro neočkované prakticky nemožná

Většina evropských států dělí potenciální návštěvníky do dvou skupin podle toho, zda si nechali aplikovat očkovací látku proti koronaviru, či nikoli. Neočkovaní lidé musí přinejmenším předložit negativní test (a někde i setrvat v karanténě), ale ani osoby s dokončeným očkováním, tedy dvěma dávkami očkovací látky, nemají vyhráno.

Jako houby po dešti přibývají povinnosti vyplnit ještě před příjezdem do příslušné země takzvané registrační formuláře. V některých státech se tyto dokumenty dokonce liší podle toho, do které části země hodlá turista cestovat.

Rakousko: dvě dávky už nestačí

Vstup do Rakouska je bez dalšího umožněn pouze lidem, kteří již mají za sebou i posilující (třetí) dávku vakcíny, případně v posledních třech měsících prodělali nemoc covid-19. Kdo to nesplňuje, potřebuje pro bezkonfliktní příjezd do země ještě čerstvý negativní PCR test.

V praxi to znamená, že kdo by si o vánočním volnu chtěl třeba v rámci dovolené na jihu Čech „odskočit“ na jeden den na lyže do rakouských Alp či na šumavský Hochficht, bude muset plánovat předem. A počítat s tím, že to bude stát navíc čas i nezanedbatelné peníze – PCR test znamená výdaj kolem 800 korun.

Výlet do Rakouska prakticky nepřipadá v úvahu pro neočkované osoby a lidi, kteří covid-19 neprodělali. Vídeň jim totiž vedle povinného předvstupního formuláře nařizuje také nejméně pětidenní karanténu.

Podobné podmínky jako Rakousko uplatňuje na návštěvníky z ciziny také další oblíbená lyžařská destinace, Itálie. Tam sice očkovaným turistům při příjezdu stačí „jen“ levnější antigenní test, musí ho ale mít i uzdravení z covidu. Povinnost platí také pro děti od šesti let. A byrokracie přitvrdila i na sjezdovkách: při lyžování je nutné mít u sebe doklad o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

Kdo by chtěl zamířit o svátcích do Švýcarska, ten musí vedle dokladu o očkování a negativního testu ještě před cestou vyplnit příjezdový formulář. O něco mírněji se Švýcaři staví vůči neočkovaným: vstup do země jim je na základě negativního testu umožněn, musí však po čtyřech dnech pobytu absolvovat ještě jeden.

Poměrně benevolentní zůstává vůči zahraničním turistům Francie. Paříž umožňuje vstup do země na základě očkovacího certifikátu, dokladu o prodělání nemoci nebo negativního testu s tím, že stačí splnit jen jednu z těchto podmínek.

Slovensko: noční zákaz vycházení

Pro cestu na Slovensko je povinný doklad o dokončeném očkování; prodělání nemoci nestačí. Kdo jej nemá, čeká ho desetidenní karanténa, kterou je možné zkrátit na základě negativního testu po pěti dnech.

V zemi platí i další poměrně přísná omezení, zejména zákaz vycházení mezi 20. hodinou večerní a 5. ranní. Turistické ubytování, alespoň podle plánu slovenské vlády, má být opět možné od 25. prosince za podmínky očkování či negativního testu.

Němci mají Česko za rizikovou zemi

Často navštěvované Německo vyžaduje od přijíždějících z Česka předem provedenou digitální registraci a potvrzení o očkování, prodělání nemoci či negativním testu (stačí splnit jednu z podmínek). Dříve hojně využívaná výjimka pro krátké návštěvy do 12 hodin už neplatí. Pro neočkované je tak cesta do Německa prakticky uzavřená – vztahuje se na ně povinnost desetidenní karantény, kterou lze ukončit negativním testem až pátý den. Tyto poměrně přísné regule vyplývají z faktu, že Institut Roberta Kocha řadí Česko mezi tzv. vysoce rizikové země.

Tzv. protiepidemická opatření si v Německu řídí vlády jednotlivých spolkových zemí, mohou se proto místně lišit. Doklad o očkování či prodělání nemoci nebo negativní test je vesměs podmínkou nejen pro využívání ubytovacích a stravovacích služeb, ale i pro vstup do většiny obchodů (kromě potravin, drogerií a lékáren) a při cestách hromadnou dopravou. V úterý se vlády spolkových zemí shodly, že nejpozději od 28. prosince se v Německu kvůli omikronu bude moci v soukromí sejít nejvýše deset očkovaných.

Polsko je benevolentnější

Znatelně mírnější opatření pro turistické návštěvy uplatňuje severní český soused, Polsko. Varšava sice vyžaduje při příjezdu do země očkovací certifikát či potvrzení o negativním testu, kontroly jsou však laxní.

Poměrně mírná pravidla platí i pro využívání služeb, které se prakticky redukují na teoretickou povinnost zakrytí úst a nosu v uzavřených prostorách. Oblíbené turistické oblasti v českém příhraničí, od Jizerských hor po Slezské Beskydy, tak pro návštěvníky z Česka zůstávají – podobně jako v loňském roce – přístupné bez nadměrné administrativy.

Španělsko: snadná cesta za teplem

Jen docela malou porci byrokracie vyžaduje také vánoční či novoroční cesta do Španělska, které v tomto ročním období slyne nejpříjemnějším podnebím ze všech evropských států.

Pro bezkonfliktní příjezd do země vyžaduje Madrid předložit QR kód vygenerovaný po vyplnění příjezdového formuláře. Dále musí cestující disponovat buď potvrzením o vakcinaci, negativním testem či potvrzením o prodělání nemoci covid-19.

Protivirová opatření na místě jsou v gesci jednotlivých španělských správních regionů, mohou se tedy místně lišit. Některé regionální vlády se sice v uplynulých měsících pokusily zavést očkovací certifikát jako podmínku pro vstup do restaurací, muzeí a podobně, soudy však tato opatření vesměs zrušily jako neústavní.

Ve většině oblastí Španělska neplatí omezení týkající se otevírací doby či počtu návštěvníků.

Relativní svoboda ve Španělsku vyniká v kontrastu se sousedním Portugalskem, kde byl navzdory vysoké proočkovanosti vyhlášen stav kalamity a pro vstup do země je bez výjimky povinný negativní test.