Cestování má nový trend: sedět v letadle a ani se nehnout. Lékaři kroutí hlavou

Vyhýbá se jídlu, nápojům, poslouchání hudby či sledování filmů; někteří tvrdí, že dokonce i při několikahodinovém letu vůbec nevstanou ze sedadla, a to ani na toaletu. Údajně tak prokazují svoji odolnost.

Nejnověji se k vyznavačům leteckého raw doggingu přidal slavný norský fotbalista Erling Haaland, který se na internetu pochlubil, že sedmihodinový let absolvoval bez telefonu, bez spánku, bez vody, bez jídla, pouze sledoval na obrazovce mapu s trasou letadla.

Prý to bylo snadné, citovala BBC útočníka britského týmu Manchester City. V internetových diskuzích se vzápětí objevily pochybnosti, zda let skutečně trval tak dlouho, zda se Haaland doopravdy ničím nerozptyloval a dokonce zda na videu není robot.

Výraz „raw dogging“ se podle BBC stále častěji používá pro cokoli, co se odehrává bez nějaké ochrany či podpory. Leteckému raw doggingu se údajně věnují hlavně mladí muži, kteří to berou jako možnost prokázat odolnost a sebeovládání. Mnozí lékaři mají ovšem výhrady, především pokud jde o vynechávání jídla a nápojů či toalety.

„Jsou to idioti,“ cituje BBC doktorku Gill Jenkinsovou, která má praxi v letecké ambulanci. „Digitální detox pro vás může být prospěšný, ale všechno ostatní odporuje lékařským radám,“ říká a mimo jiné upozorňuje, že při dálkových letech hrozí dehydratace nebo hluboká žilní trombóza, tedy vznik krevní sraženiny omezující tok krve. „A pokud nejdete na toaletu, tak je to trochu hloupé: když se vám chce, tak se vám chce.“

Psycholožka Danielle Haigová nicméně chápe, že ve stále rychlejším světě moderních technologií člověk může zatoužit po tichém rozjímání, které nabízí příležitost načerpat mentální sílu a získat nové perspektivy.

„Je dobré se nudit“

Čtyřiatřicetiletý podnikatel Damion Bailey z Miami vnímá letecký raw dogging jako výzvu, i když připouští, že poprvé šlo v jeho případě o náhodu: při kratším letu zjistil, že si zapomněl vzít sluchátka a palubní program nenabízel nic, co by ho zaujalo... Tak se prostě nudil, tedy věnoval raw doggingu.

A minulý týden se na Instagramu pochlubil osobním rekordem: let trvající 13,5 hodiny ze Šanghaje do Dallasu strávil bez sledování filmů, bez poslouchání hudby či bez čtení knihy. „Upřímně řečeno, je to docela těžké,“ přiznává, ale hodlá pokračovat.

„Dovolit si, abyste se několik hodin nudili, je vlastně docela dobré,“ tvrdí psycholožka Sandi Mannová, autorka knihy Psychologie nudy. Podle ní je třeba najít způsob, jak se zbavit neustálého okouzlení z moderních technologií a udělat si čas na dýchání a sledování oblaků, k čemuž je cesta letadlem více než vhodná.

Ovšem vyhýbat se jídlu a tekutinám by představovalo zdravotní rizika a není to zrovna ideální pro sedmihodinový let; je zkrátka zapotřebí najít správnou rovnováhu, dodala Mannová.